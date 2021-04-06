中国常驻维也纳联合国代表：美方理应取消所有对伊朗非法制裁

4月6日，伊核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在奥地利维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题。会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，伊朗副外长阿拉格奇、俄罗斯、英国、法国、德国相应官员与会。中国常驻维也纳联合国代表王群大使出席。

王群表示，要解决当前问题、达成美伊恢复履约方案，首先要对事态如何发展到今天有个清晰认识。美前政府单方面退出伊核问题全面协议并对伊朗极限施压，是造成伊核局势持续紧张的根源。美国早日重返全面协议，是破解当前伊核局势的钥匙。受害方的正当要求应首先得到确认和满足，而不是加害方，这涉及到一个基本是非问题。作为一项基本原则，美方理应取消所有对伊非法制裁，伊方则在此基础上恢复全面履约。

王群强调，中方支持联委会启动两个进程，一是核领域和制裁解除工作组工作组进程，二是与美“近距离接触”进程。上述进程应确保各方有效参与，保障各方合法权益。中方希望两个工作组能尽快取得进展，并将讨论成果提交联委会核可。

王群说，中方坚决反对美方施加的所有不合法的单边制裁，将坚定维护自身合法权益，不论是美对伊朗的不合法制裁，还是针对包括中方在内的第三方实体和个人的“长臂管辖”，都应当立即解除。

王群表示，中方继续坚定不移维护全面协议，希望各方通过此次联委会会议能够增加紧迫感、抓住当前的机会，通过公正合理谈判推动全面协议重回正轨。中方将与各方一道，从大局和长远出发，继续推进伊核问题政治解决进程，争取早日恢复全面协议完整、有效执行。

会议期间，中俄出席会议的代表团长就会议重要议题深入交换了看法。王群还会见了欧盟对外行动署副秘书长莫拉、伊朗副外长阿拉格齐、美国总统伊朗事务特使马利，就美伊恢复履约问题交换了意见。