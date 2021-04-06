中国敦促美方理应无条件重返全面协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部消息，伊朗核问题全面协议联委会会议将于本周召开，中国外交部发言人赵立坚6日在例行记者会上谈及中方期待时表示，美方理应无条件重返全面协议，取消所有相关对伊非法制裁，取消对第三方的长臂管辖。

有记者提问，据报道，伊朗核问题全面协议联委会将于本周在维也纳就恢复协议进一步谈判，明确具体措施，你能否介绍中方对会议的期待？3日，伊朗外交部发言人称，伊明确要求取消所有美国对伊制裁，不考虑循序渐进的计划，中方对此有何评论？

赵立坚表示，当前，伊核局势正处关键阶段。中方支持召开全面协议联委会会议讨论美国解除制裁和伊朗恢复履约相关问题，也支持联委会以适当方式与美方互动，期待各方早日就美伊恢复履约的方案达成共识。

赵立坚强调，美国单方面退出伊核全面协议，破坏各方达成的共识，这是当前伊核危机的根源所在。美方理应无条件重返全面协议，取消所有相关对伊非法制裁，取消对第三方的长臂管辖。

“我们希望有关各方分清是非曲直，敦促美方在制裁解除问题上采取切实举措，与伊方相向而行，尽早实现全面恢复履约。”

赵立坚指出，中方始终在伊核问题上发挥建设性作用，将继续致力于推动全面协议早日重返正轨，同时也将坚定维护自身合法权益。(完