伊朗驻华大使：在新疆即使是穷人也比美国亚裔过得好

伊朗国家通讯社（IRNA）：3月30日至4月2日，上海合作组织秘书长诺罗夫及20多个国家的驻华使节和外交官一行30余人在新疆维吾尔自治区参观访问，并参加了“新疆是个好地方”交流会。

4月6日晚，凤凰卫视的《风云对话》栏目播出了“新疆是个好地方”主题宣介会后对多国驻华大使的专访。他们从不同角度讲述了亲眼所见的新疆，纷纷表示，这里的实际情况与西方诸多不实报道大相径庭。

亚美尼亚大使表示，我确信中国在维护人权方面取得的成就。我们去参观当地小学的时候看到了他们同时学习三门语言。除了学习他们本民族语言以外，还学习中文和英语。

尼泊尔大使驳斥了所谓新疆存在“强迫劳动”和“未成年劳动”的不实说法，他说：“我没有看到任何强制劳动，也没看到任何未成年人在劳作。”

伊朗大使在采访中肯定了中国在扶贫攻坚方面取得的胜利：“我看到了新疆人民生活得很好。”

他还表示，“我认为该被制裁的是像美国这样的国家，因为他们对其他族裔的态度。即使是这里的穷人，也比美国亚裔的生活好得多。”

巴基斯坦大使表示，巴基斯坦也是恐怖主义的受害者。我们强烈谴责恐怖主义。我们与中方政府紧密合作，打击恐怖主义，恐怖主义对我们两个国家来说都是威胁。

4月2日外交部例行记者会上，外交部发言人华春莹介绍了代表团在新疆参观访问的情况，她说，在几天的参访过程中，诺罗夫秘书长一行赴乌鲁木齐、喀什和阿克苏三地参访，参观了新疆反恐和去极端化斗争主题展、乌鲁木齐国际大巴扎、喀什古城、艾提尕尔清真寺、伽师县农村供水总站、柯柯牙绿化工程纪念馆等，通过实地参观考察，亲眼看到了新疆前所未有的社会稳定、民族宗教和谐、经济稳步发展的真实情况。他们参观了几家大型企业，走访了当地维吾尔族家庭，感受到了新疆在持续稳定的前提下实现经济发展，大大提高人民生活水平和保障人权的突出成就，都表示愿推动本国与中国新疆的合作，特别是在反恐、去极端化和经贸领域开展合作。

华春莹介绍，4月2日中午，代表团参加了“新疆是个好地方”交流会。新疆维吾尔自治区主席雪克来提和新疆各行业代表同代表团成员进行交流座谈。交流会上，诺罗夫秘书长和多国使节、外交官畅谈了他们所见所闻所感，纷纷表示“眼见为实”，他们在新疆亲眼所见证明，新疆根本不存在个别国家指责的所谓侵犯人权、宗教歧视和强迫劳动的情况，“种族灭绝”的指责更是无稽之谈。4月2日下午，中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国还将会见代表团一行，全面介绍新疆经济社会发展成就。

华春莹说，代表团在新疆访问期间感受到了新疆前所未有的社会稳定、经济发展、民族和谐。这个局面来之不易。但一些美西方反华势力心有不甘，不择手段、毫无底线地编造谎言谣言和虚假信息，炮制了诸如“强迫劳动”、“种族灭绝”等种种谬论，真正目的是服务于他们在新疆制造动荡、牵制遏制中国发展的战略阴谋。他们甚至拿新疆棉花做文章。4月1日，中国棉花协会发表了声明，坚决反对以美国为首的西方各国对新疆纺织服装供应链及其相关产品实施任何限制，支持邀请国外行业协会、品牌商及第三方机构赴新疆调研。这都说明新疆坦坦荡荡，光明磊落。

华春莹表示，欢迎外国各界人士到新疆走一走、看一看，感受新疆的美丽，人民的幸福，经济的发展。相信谣言止于智者，公道自在人心。