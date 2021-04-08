中国：“解铃还须系铃人”，美方取消所有制裁是破解当前伊核局势的钥匙

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国常驻维也纳联合国代表王群在出席伊核全面协议联合委员会政治总司长级会议期间接受了新华社、中央广播电视总台央视、路透社、美联社、共同社等中外主要媒体采访，就以下问题回答了记者提问：

问：此次会议讨论了什么话题，有什么具体成果？这轮会谈将持续多久？美国和伊朗什么时候能达成恢复履约的协议？

答：这次会议是在伊核问题局势处于关键阶段召开的一次重要会议，各方同意积极落实去年12月举行的伊核外长会共识，推动美伊尽快恢复履约。这次会议启动了两个进程，一是核领域和制裁解除工作组工作进程，二是与美“近距离接触”进程。接下来，两个工作组将立即动起来，积极开展工作。中方希望各方延续良好势头，及早就恢复全面履约达成共识，推动伊核全面协议尽快重回正轨。

问：最近各方围绕美伊恢复履约问题密集互动，中方为此都做了哪些工作？

答：伊核全面协议是有关各方经过艰苦努力达成的重要多边主义成果。中方从维护多边主义和维护联合国安理会权威的政治高度出发，积极维护伊核全面协议，为推动伊核全面协议重返全面履约的正轨做了大量工作、发挥了重要作用。

首先，中方为恢复履约提供了强劲的政治支持。在去年12月举行的伊核外长会上，中国国务委员兼外长王毅提出伊核问题政治外交解决的四点主张。

其次，中方建设性参与历次伊核全面协议联委会工作，推动各方巩固维护全面协议共识，积极促成联委会正式启动恢复履约方案谈判进程。

第三，中方积极通过双边渠道做主要当事方的工作。中国外交部副部长马朝旭近期多次与美国总统伊朗事务特使马利通电话，促美作为单方面退出全面协议的责任方，切实拿出诚意，尽快采取行动，包括解除不合法的单边制裁措施，取消针对包括中国在内的长臂管辖措施。同时，中方也通过多渠道做伊方工作，促美伊尽快全面恢复履约。

此外，针对有国家要求安理会发表伊核主席声明，拟在国际原子能机构3月理事会重提涉伊决议等，中方旗帜鲜明表示反对，为恢复履约排除干扰。中方还倡议搭建海湾地区多边对话平台，为通过平等协商解决各国关切，争取形成维护地区和平稳定的新共识提供新渠道。

总之，中方一直在为推动伊核全面协议重返正轨作出积极努力。我们已经作出了应有的贡献，并且还将继续为此不懈努力。

问：伊朗方面表示美国重返伊核协议前必须取消全部制裁，中方对此有何评论？

答：这涉及到一个基本是非问题，伊朗作为一个受害方的正当要求应首先得到确认和满足。美国单方面退出伊核全面协议，并对伊朗极限施压，造成伊方被迫减少履约来反制，这是伊核局势发展至今的根本逻辑。“解铃还须系铃人”，美方取消所有不合法的单边制裁、早日重返全面协议，是破解当前伊核局势的钥匙。美国新政府决定重返全面协议是正确的选择。既然定了，就应切实采取行动，特别是立即解除对伊朗的不合法制裁，同时取消针对包括中国在内的第三方实体和个人的长臂管辖。这是美重返全面协议的应有之义，也是必然要求，伊方当然也应在此基础上恢复全面履约。

问：美表示要谈判解决涉伊地区安全问题，欧洲多国也表示要谈判全面协议升级版，中方对此持何立场？

答：当务之急是美伊尽早恢复履约，这次联委会讨论的也正是这个问题。

对于伊核全面协议的作用，我们应用历史的逻辑来看待，全面协议谈判达成的初衷是解决伊朗的核计划问题，不可能解决所有地区安全问题，这反映了中东地区安全的现实，全面协议各方和美方对此都很清楚。

各方对于地区安全问题的关切，应与伊核全面协议分开处理。王毅倡议在维护伊核全面协议前提下，搭建一个海湾地区多边对话平台，讨论当前地区面临的安全问题，通过平等协商解决各国关切，争取形成维护地区和平稳定的新共识。中方对倡议如何具体落地持开放态度。中方愿就在华举办海湾地区安全多边论坛同各方保持密切沟通，这一新平台可从2轨或1.5轨开启，从保障石油设施和航道安全等议题入手，探讨构建中东信任机制，先易后难、积累互信，逐步打造共同、综合、合作、可持续的中东海湾安全架构。

问：此前，伊朗方面曾公开表示绝不会与美国方面举行任何级别的直接会谈，美国务院发言人也表示美国官员不会很快同伊朗进行直接对话，美伊间如何实现间接接触？

答：启动与美的“近距离接触”是这次联委会的一大成果，这是包括中方在内的伊核全面协议各方一个时期以来努力的结果。中方理解这种“接触”的具体模式