​伊朗总统：重振伊核协议开启了新篇章

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上表示，重振《联合全面行动计划》（即伊核协议）开启了新的篇章。伊核协议现有签署国在维也纳会谈后一致认为伊核协议是最优选择，应全面执行该协议。鲁哈尼表示，这对于伊朗来说是巨大的成功。

鲁哈尼称，美国政府从未像现在这般孤立，无论是在联合国安理会、国际法庭，还是面对国际舆论，甚至其欧洲盟友都没有选择跟它站在一起。

鲁哈尼表示，过去3年，美国对伊朗施加了最为严酷的制裁。尽管面临巨大压力，但伊朗的经济依然没有被压垮。现在，美国已经认识到其“极限施压”政策的失败，转向伊朗寻求对话，并将重新履行伊核协议承诺。在伊朗看来，这是美国的一种“悔过”，但伊朗也将根据美国的实际行动检验其是否“真心实意”。这也向世界说明了伊朗核活动的和平属性。

最近伊朗副外长阿拉格齐表示，美国解除制裁是重振伊核协议的第一个、也是最重要的步骤。伊朗已做好充分准备，在制裁解除并经过伊朗核查后，伊朗将撤销其减少履约措施，并重新履行伊核协议承诺。

伊朗核问题全面协议相关方会议6日在奥地利首都维也纳举行。

伊朗外交部发布声明称，在维也纳举行的伊朗核问题全面协议联委会第一次会议结束，各方同意将继续进行专家级别磋商。

伊朗代表团团长阿拉格齐表示，美国解除制裁是重振伊核协议的第一个、也是最重要的步骤。伊朗已做好充分准备，在制裁解除并经过伊朗核查后，伊朗将撤销其减少履约措施，并重新履行伊核协议承诺。

阿拉格齐强调，伊朗拒绝以解冻10亿美金的伊朗资金来换取伊朗暂停生产丰度为20%浓缩铀活动的提议。

据悉，接下来的专家级别会议将于本月9日在维也纳举行。

4月2日，《联合全面行动计划》（伊核协议）联合委员会第18次会议以视频方式召开，各方决定将于4月6日在奥地利维也纳召开线下会议，届时伊朗和美国代表均将与会，但不会有直接对话。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核活动，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。