伊朗外交部证实伊朗货轮发生爆炸

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗外交部消息，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh)7日证实，伊朗“友谊”号货轮6日在红海海域吉布提海岸附近发生爆炸。

报道援引哈提卜扎德的话说，爆炸造成船体轻微损伤，未造成人员伤亡，事故原因还在调查中。

哈提卜扎德还说，“友谊”号货轮是伊朗在红海海域的“后勤站”，为保障海上安全、打击海盗活动等提供技术和后勤支持。该船的任务和规格已向国际海事组织报告。

另据美国《纽约时报》网站报道，伊朗货轮爆炸系遭到以色列方面的袭击。