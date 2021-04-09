韩国总理丁世均即将访问伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 9日宣布，韩国总理丁世均将于4月11日访问伊朗，将讨论韩方非法冻结伊朗资金等问题。
哈提卜扎德表示，伊韩双方为确定这次访问的细节正在磋商中。
据报道，美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。受此影响，韩国两家银行2019年9月起冻结伊朗资金。
伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金。
伊通社（IRNA）德黑兰04月09电 伊朗外交部宣布，韩国总理丁世均即将访问伊朗首都德黑兰，目的是就两国关注问题包括韩方非法冻结大量伊朗资金一事展开磋商。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 9日宣布，韩国总理丁世均将于4月11日访问伊朗，将讨论韩方非法冻结伊朗资金等问题。
哈提卜扎德表示，伊韩双方为确定这次访问的细节正在磋商中。
据报道，美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。受此影响，韩国两家银行2019年9月起冻结伊朗资金。
伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金。
伊通社（IRNA）德黑兰04月09电 伊朗外交部宣布，在完成对韩国油轮的调查后，伊朗司法机构已签发释放令，同意将油轮释放。
伊通社（IRNA）德黑兰04月03电 伊朗与中国的交往最早可以追溯到2500年前，两者均是东方古老文明的发源地，且彼此间文明交往历史悠久，领域广泛。丝绸之路即为两国文明交往的突出表现和重要成果。所谓丝…
伊通社（IRNA）德黑兰03月17电 韩伊两国在线举行旨在扩大韩国—伊朗医疗用品交易的工作组会议，双方就利用伊朗在韩被冻结资产扩大医疗用品贸易等方案交换意见。
伊通社（IRNA）德黑兰02月24电 伊朗外长扎里夫今日与韩国外长进行了会谈。
伊通社（IRNA）德黑兰02月23电 韩国与伊朗就韩国商业银行所冻结的伊朗资产移交问题，达成了协议。
伊通社（IRNA）德黑兰02月16电 伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫呼吁日本政府解冻伊朗在日资产。
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 韩国外交部官员表示，韩美就被冻结的伊朗石油出口货款进行的谈判几近收尾，只剩下技术环节谈判。
伊通社（IRNA）德黑兰02月02电 伊朗外交部宣布，伊朗已允许被扣押的韩国油轮船员离开伊朗。此前，该油轮由于“多次违反海洋环境相关法律条例”，遭伊朗伊斯兰革命卫队扣押。
伊通社（IRNA）德黑兰01月23电 韩国外交部官员18日证实伊朗已向韩国和联合国提议，用冻结于韩国的石油出口货款缴纳拖欠的联合国会费，并称正与政府有关部门和机构，以及联合国就此进行讨论。
伊通社（IRNA）德黑兰01月23电 韩国外交部高官21日表示，随着美国新政府的上台，期待韩国船舶被伊朗扣留和在韩伊朗资金被冻结问题早日得到解决。
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