韩国总理丁世均即将访问伊朗

伊通社（IRNA）德黑兰04月08电 伊朗大使在采访中肯定了中国在扶贫攻坚方面取得的胜利：“我看到了新疆人民生活得很好。”他还表示，“我认为该被制裁的是像美国这样的国家，因为他们对其他族裔的态度。即使是这里的穷人，也比美国亚裔的生活好得多。”