2021年4月9日 下午5:30
Journalist ID: 3077
News Code: 84289389
0 Persons

韩国总理丁世均即将访问伊朗

韩国总理丁世均即将访问伊朗

伊通社（IRNA）德黑兰04月09电 伊朗外交部宣布，韩国总理丁世均即将访问伊朗首都德黑兰，目的是就两国关注问题包括韩方非法冻结大量伊朗资金一事展开磋商。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 9日宣布，韩国总理丁世均将于4月11日访问伊朗，将讨论韩方非法冻结伊朗资金等问题。

哈提卜扎德表示，伊韩双方为确定这次访问的细节正在磋商中。

据报道，美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。受此影响，韩国两家银行2019年9月起冻结伊朗资金。

伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金。

相关新闻

Your Comment

You are replying to: .
5 + 10 =