伊朗与保加利亚签署合作谅解备忘录

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗合作、劳工和社会福利部部长穆罕默德·沙里亚特马达里（Mohammad Shariatmadari）和保加利亚劳动和社会政策部长Denista Sachova今日（11号）签署了两国合作谅解备忘录。

根据该合作谅解备忘录，伊保两国将在劳动、就业、社会保障等领域加强双边的交流。

尽管最近因全世界范围内爆发疫情的原因国际合作受严重的影响但是因为伊保双方的积极意志该文件被两国的劳动部部长签署好了。