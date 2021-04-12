韩联社：韩方将解决伊朗资金在韩被冻结问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社消息，正在伊朗访问的韩国国务总理丁世均11日同伊朗第一副总统埃沙格·贾汉吉里举行会谈。

丁世均在会后接受记者采访时表示，韩方有意从侧面支持《联合全面行动计划》（JCPOA，又称伊核协议）有关当事国之间的建设性对话取得进展。

丁世均表示，将通过加强与包括伊朗在内的有关国家的合作，共同解决伊朗资金在韩被冻结问题。此番表述被解读为，韩方或将通过说服英法德等有关国家为恢复伊核协议提供支持，从而解决伊朗资金在韩被冻结问题。

另外，韩伊两国商定扩大在人道主义领域的合作，不受美国对伊制裁政策的影响。对此，韩方提出了加强两国药企的疫苗研发合作、扩大医药品及医疗器械贸易规模、推动两国学术交流及医疗领域人员交流等合作方案。此外，双方还商定成立“经济合作检查协商机制”，先行发掘并筹备可合作项目。

丁世均表示，此次访伊之行展现出韩方愿同伊方发展面向未来的双边关系的意志。希望两国以此为起点，持续保持高层交往。

丁世均12日将相继会见伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫和最高领袖顾问阿里·拉里贾尼。另外，韩伊双方正在就安排丁世均拜会总统哈桑·鲁哈尼进行协调。