俄罗斯外长接受伊通社记者专访——视发展对伊关系为俄外交政策优先方向

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯外长拉夫罗夫在访问伊朗之际接受了伊朗国家通讯社（IRNA）大篇幅独家采访，并就多方面问题进行回应。

他说，德黑兰与莫斯科在政治，贸易和经贸等领域的关系正在加强中，而且一直以来与伊方的扩大关系是俄罗斯外交政策的优先事项之一。

拉夫罗夫表示，在访问伊朗的时候将与伊朗外长扎里夫就两国的未来合作进行磋商，我们同时要为了加强俄伊未来关系的方法交换意见。

俄罗斯外长在采访中就伊核协议最近趋势说，“我们认为，伊核问题的主要问题是因为华盛顿不能放弃其90年代初期苏联解体后政策而产生的；毫无疑问的是美方的那样霸权主义政策对我们这个时代和国际关系没有任何建设性的。

他说，今天每个人都十分清楚，未来的世界是在一个更公正，更民主，更稳定和一个多极秩序的的环境中演变而上述的世界各领域的力量正在我们眼前在增强。

拉夫罗夫谴责美国在全世界范围内的单边主义行为并表示，美国一直把世界分为自排和外人并不断地向独立的国家施压，不但伊朗和俄罗斯不能接受这样的形态而全世界也无法看懂华盛顿的类似做法。

俄罗斯外长强调，目前重要的是我们应该在国际社会加强包括在联合国和其他多边组织中的国际性的合作，而支持这领域的国家和伙伴也真不少。

他说，当前国际社会的大多数成员支持根据国际法，相互尊重和共赢原则的发展政府间的关系；所有这些国家都像我们一样，认为“零和”地缘政治游戏，制裁和威胁其他国家的利益是不可接受的，这些国家都希望改善世界的局势。

拉夫罗夫就伊朗核问题全面协议相关方代表最近在奥地利举行的会谈表示，俄方认为除了伊核协议以外，没有其他合理的选择。正如普京先生反复指出的那样，维护2015年协议的最有效方法就是各国准确履行其签署的承诺。在这个基础上在维也纳会议作为伊朗和美国代表出席的会谈引起了我们的希望；该希望首先是因为将对美国对联合国安理会第2231号决议的破坏行为进行改错。这样的环境同时将为伊朗在透明度和其核计划配置方面提供重新满足“核协议”的措施。就我们而言，我们将努力帮助华盛顿和德黑兰在上述框架内达成必要的决定。

他说，我们针对美国制裁的立场没有改变，我们还是反对会伤害每个社会上弱势群体的任何单边限制性的行动和政策。俄罗斯一直在包括联合国在内的国际平台上强调类似做法的不合法性。我还想荣幸地宣布我们在国际社会中的这个立场得到强烈的支持。

拉夫罗夫说，我们将继续为减少制裁的威胁和减轻有关经济手段可能造成的损失采取措施；这些措施特别是包括逐步对外贸易结算的“去美元化”和防止使用西方国家能控制的国际支付系统。我们认为这些领域的合作有着灿烂的未来。

他表示，自从很早以前俄罗斯和伊朗相互保证尊重彼此的主权，领土完整和对方独立原则而不干涉彼此的内政；就在这个基础上目前两国的联合合作达到了前所未有的高水平。

拉夫罗夫指出，目前，俄伊两国各领域的合作正在积极地发展，而且包括伊朗布什尔核电站、新型冠状病毒“卫星-V”疫苗等方面的合作都是展现了双方对彼此的互信和支持。

俄外长说，我们与伊朗的积极合作不但包括伊核协议框架内的合作还包括就地区趋势的密切磋商；被伊俄倡议而已经证明有效的阿斯塔纳进程就是两国为解决叙利亚问题的努力之一；除此之外我们就中东局势不断的磋商；我们相信俄罗斯与伊朗在地区领域的合作将保证区域稳定，并根据《联合国宪章》的原则，更广泛地促进国际社会的发展。

他说，目前南北走廊就算是一种多边主义的积极框架，该走廊是我们地区的关键基础设施项目并将有助于加强各国之间的互利合作。还得强调的一点是因为该项目的重要性，俄罗斯和伊朗都非常重视南北走廊；因此，我们希望伊朗伙伴能够成功地完成通往里海港口（安扎利经济特区）和阿塞拜疆铁路的建设。

拉夫罗夫表示，我们希望将来“南北走廊”国际运输系统能够成为从伊朗南部海岸到俄罗斯北部的几座城市“无间隙”的综合运输道而为该地区的经济空间提供有关的基础。