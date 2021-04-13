俄外长访问伊朗——莫斯科谴责任何破坏伊核协议谈判的企图

伊朗国家通讯社（IRNA）：拉夫罗夫表示，俄罗斯方面对欧盟制裁伊朗官员表示惊讶。

伊朗外长扎里夫在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫的联合新闻发布会上谴责美国政府对伊朗的制裁，以及以色列破坏该国纳坦兹核设施的行为。

扎里夫对俄罗斯就以色列在纳坦兹核设施上犯下的战争罪和核恐怖主义作出的强烈反应表示欢迎。

扎里夫还补充说：“美国取消所有反《联合全面行动计划》（即伊核协议）的制裁也是至关重要的，伊朗将在快速核查后作出回应。”

本月11日，伊朗纳坦兹核设施内部分供电系统发生故障，造成一些第一代离心机的损坏。伊朗外交部发言人哈蒂布扎德当地时间12日就此事表示，以色列是这起故障的背后主谋，伊朗将对以色列采取报复措施。

会谈中俄罗斯外长指出，欧盟在维也纳会谈期间对伊朗实施制裁是不可接受的，莫斯科谴责任何破坏伊核协议谈判的企图。

扎里夫也表达希望欧盟能依据常识行事，强调挽救伊核协议的时间已不多了。

俄罗斯外长还指出，华盛顿应该解除对伊朗的所有单边制裁。

欧盟4月12日宣布，将对伊朗制裁期限延长至2022年4月，制裁措施包括旅行禁令、冻结资产以及禁止对伊出口特定技术装备等。

俄罗斯外交部长在与伊朗外长会谈结束后举行的新闻发布会上表示，伊朗已经接收了逾50万剂“卫星V”新冠疫苗，俄方有意组织疫苗本地化生产，并加强两国合作。

拉夫罗夫指出，“伊朗已经接收了逾50万剂采用两针接种方式的‘卫星V’疫苗。”

他补充说，“伊朗朋友今日已经向我们确认，这款疫苗证实了自己的有效性。我方也愿意继续帮助伊朗抗击新冠疫情大流行，其中包括实现疫苗的本地化生产。”

拉夫罗夫则指出，俄方珍惜在新冠大流行条件下与伊方保持定期当面接触的机会。

他强调，“毫无疑问，对当代国际区域问题的共同看法将我们团结在一起。”