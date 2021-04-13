伊朗外长致信联合国：故意针对核设施是“核恐怖主义行径”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗纳坦兹核设施内发生供电系统故障之后，伊朗外长扎里夫当地时间12日晚在其社交媒体上发文称：“我已经向联合国安理会致信，故意针对处于安全保障之下的核设施，具有引发放射性物质任意泄漏的高风险，是‘核恐怖主义行径’和战争罪。”

扎里夫表示，以色列过去曾威胁、现在则吹嘘要采取行动，防止美国大选之后伊朗核协议得到恢复。如果美国想要避免这种“愚蠢赌博”所产生的后果，那就必须停止考虑将特朗普政府时期针对伊朗的“经济恐怖主义”或近期的“核恐怖主义行径”当成是谈判的杠杆,必须解除自伊朗核协议生效以来美国实施的所有制裁措施。

昨日（12号）伊朗外长扎里夫强调，犹太复国主义者不能破坏解除制裁的过程而我们将通过使伊核领域的能更厉害地发展向他们报复。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫(Mohammad Javad Zarif) 12日参加伊朗国会的国家安全与外交政策委员会的不公开会议表示，最近伊朗在解除制裁方面取得了一些成就，就因为这个原因犹太复国主义者阴谋报仇伊朗人民但是我们不允许他们这方面的计划实现。

扎里夫在这次会议中就最近伊朗核问题全面协议相关方代表在奥地利首都维也纳举行的会谈向国会的国家安全与外交政策委员会报告。

他就昨日在伊朗纳坦兹核设施电力系统发生的故障表示，我们应该加强为国家核设施以及有关的人物采取保护的措施。

扎里夫表示，犹太复国主义政权（以色列）政治与军方的官员之前很明确地说过不会让伊朗不公平的制裁解除，他们现在以为实现其目标；但是我们将通过使伊核领域的能更厉害地发展向他们报复。

伊朗外长强调，纳坦兹核设施将比以前强烈地继续其工作而且他们应该了解这类绝望行动不会削弱我们在伊核协议有关会谈，相反我们将更强地参加未来的谈判。

11日上午，伊朗纳坦兹核设施内部分供电系统发生故障，造成一些第一代离心机的损坏。

伊朗外交部发言人哈蒂布扎德当地时间12日就此事表示，以色列是这起故障的背后主谋，伊朗将对以色列采取报复措施。