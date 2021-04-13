鲁哈尼会见俄外长拉夫罗：让犹太复国主义政权来到波斯湾地区是很危险的动作

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼今日（13号）在德黑兰会见俄罗斯外长拉夫罗。会晤中鲁哈尼说，一直以来伊朗伊斯兰共和国欢迎与俄方扩大各领域的关系；我们认为与俄罗斯的地区性合作将对本地区的和平与稳定发挥建设性的作用也将务实地反对美国单边主义和对地区的干涉作用。

他表示，无疑的是本地区的安全与稳定只能在地区国家政府的合作框架内实现；就在这个基础上我们非常重视伊俄两国在国防与军方领域的合作。

鲁哈尼对俄罗斯就伊核协议的积极作用表示感谢并说，我们的立场是伊核协议各方应该早些回到他们2015年前的情况并全面地履行其义务。

他说，今天包括在内有美国的全世界都了解到美方对伊朗的极限施压政策完全失败而今天美国为回到伊核协议的唯一办法就是全面地解除对伊的制裁。

鲁哈尼同时强调伊俄为再次启动伊核协议机制的合作重要性并说，伊俄两国在这方面的共同观点表示两国在类似重要问题上的密切关系。

伊朗总统就地区趋势特别也门和叙利亚的问题表示，伊俄作为地区的两个有影响力的国家应该在这些敏感的领域上保持其密切的磋商。

他强调为增加速度实现双方的重要经济项目中如核电站、交通、能源石油等等方面，两国的私立企业也能发挥积极的作用。

鲁哈尼赞赏俄罗斯在反疫情方面的进展并说，我们希望伊俄在这领域加强合作并为两国共同生产新冠疫苗的计划加些速度。

会谈中俄罗斯外长拉夫罗强调，俄方为与伊朗扩大各领域的合作没有任何限制并且目前双方决心深化两边的交流。

他就伊核协议的最近趋势说，解决这个问题的唯一办法是美方无条件地回到伊核协议并开始正式地履行其在安理会2231决议的义务。

俄外长表示，我们认为在目前的情况向伊朗提出新的要求或让伊方接受一些新的条件完全不对。