伊朗议会主席团成员：伊朗议会愿深化同中国全国人大的交流互鉴

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆消息，2021年4月13日，中国驻伊朗大使常华会见伊朗议会主席团成员（副议长级）、伊中友好小组主席阿米尔阿巴迪。

常华表示，今年恰逢中伊建交50周年。年初，中国全国人大常委会委员长栗战书以视频方式同伊朗议长卡利巴夫举行了会谈。立法机构交往是中伊全面战略伙伴关系的重要组成部分，对增进两国人民友谊、促进双边关系发展具有不可替代的作用。中国全国人大愿继续加强同伊朗伊斯兰议会的友好往来，密切各专门委员会和友好小组的对口交流。新形势下，希望伊朗议会伊中友好小组的议员朋友们为中伊友好关系的不断发展作出更大贡献。

常华介绍了十三届全国人大四次会议审查和批准的国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，强调这份规划纲要集中了中国全国各族人民的智慧，实化量化了“十四五”时期经济社会发展主要目标和重大任务。今年是中国共产党成立100周年，在中国共产党领导下，中国人民将继续努力推进中国特色社会主义事业，贯彻落实好规划纲要，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展，我们一定能为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。中国将坚定扩大开放，同伊朗在内的有关国家一道，深入推进共建“一带一路”高质量发展。

常华表示，不久前，中国全国人大通过了修改完善香港特别行政区选举制度的有关决定，完善包括香港特区行政长官产生办法和立法会产生办法在内的选举制度，这是确保“爱国者治港”得以落实的制度性安排，是中国维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定的必要之举，意义重大，功在当今，利在长远。我们赞赏并感谢伊朗议会和政府第一时间对中方修改完善香港特别行政区选举制度表达支持，反对别国利用涉港问题干涉中国内政。

阿米尔阿巴迪热烈祝贺中国共产党成立100周年和中伊建交50周年，表示伊中友谊历史悠久，伊朗各界愿继续加强两国在政治、经贸、人文等领域的务实合作，并进一步加强在全球和地区问题上的沟通与合作。

他说，伊朗伊斯兰议会愿深化同中国全国人大的交流互鉴，为促进两国关系发展作出积极贡献，伊中友好小组将致力于推动两国各领域的友好合作。