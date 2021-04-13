斋月开始 伊朗民众迎接斋月的到来

伊朗国家通讯社（IRNA）：04月13日是斋月的第一天，伊朗民众凌晨4点钟不到就早早起来，在太阳升起以前食用封斋饭，有高热量的椰枣、甜点等，还有含有大量水分、糖分的瓜果，为一天的把斋摄取足够的能量和水分，然后来到附近的清真寺做礼拜。

在斋月来临伊朗总统鲁哈尼致信穆斯林国家领导人祝福斋月快乐。

伊朗外长扎里夫也在其推特账号向全世界穆斯林国家民众致斋月祝福。

对穆斯林而言，斋月是一年中最高贵、最吉祥的月份。在斋月，除病人、孕妇、哺乳期的妇女、幼儿以及在日出前踏上旅途的人之外，全体穆斯林都要全月斋戒。封斋从黎明至日落，戒饮食，戒丑行和秽语，意义在于陶冶性格，克制私欲，体会穷苦人家的饥饿之苦，萌发恻隐之心，多做善事。把斋在伊朗受到了民众的欢迎，大家欢欣鼓舞地迎接斋月的到来。

斋月在伊斯兰教历中是固定不变的，即九月份。但是，由于伊斯兰教采用的历法是纯阴历，与公历每年相差十天，因此，斋月在公历中每年要提前十天。今年的斋月是在公历的六月份，在伊朗气候已经炎热，而且天长夜短，每天把斋从凌晨4点开始，晚上8点太阳落山了才可以进食，时间长达16个小时，这对于人的身体和意志都是一个巨大的考验，但伊朗的民众对此却毫无怨言，乐此不疲。

晚上8点开斋时，由于身体长久没有进食，伊朗民众一般先以椰枣、酸奶和茶水来作为开斋先要进食的食物，之后等待一段时间后才开始吃适量的食物，避免突然摄取大量含糖和脂肪的食物，这样会扰乱人体的新陈代谢，从而造成头晕、疲倦、消化不良等不适。

斋月期间，外国人在伊朗尽量不要在公共场所进食、饮水和抽烟，斋戒期间在公共场所进食、饮水或抽烟被认为是一种不礼貌的行为。虽然有少部分餐厅开门营业，但将餐桌围起来，不提供进食的地方，这就需要顾客将食品打包带回居住的地方来食用。