伊朗预计下周开始收集丰度为60%的浓缩铀产品

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗常驻国际原子能机构代表卡泽姆·卡里巴巴迪14日在其个人社交媒体上表示，伊朗将通过在纳坦兹核设施内2个级联的IR-4型离心机和IR-6型离心机提纯丰度达到60%的浓缩铀，预计下周可收集丰度为60%的浓缩铀产品。

卡里巴巴迪表示，流程的改进刚刚开始，但是下周就可以获得产品，这就极大地增加和改进放射性药物产品的数量和质量。

正在维也纳参加会议的伊朗外交部副部长阿拉格奇13日表示，伊朗已经致信国际原子能机构总干事，表示伊朗将开始丰度为60%的铀浓缩活动，这将是伊朗首次进行丰度为60%的铀浓缩活动。

他还说，伊朗将更换此前受到破坏的离心机，并将在纳坦兹增加1000台离心机，以将生产能力提升50%。

最近伊朗总统鲁哈尼说，伊朗将把浓缩铀丰度提高到60%，并启动更多IR-6型离心机，这些举措是对纳坦兹核设施遇袭事件的回应。

鲁哈尼14日在内阁会议上说，伊朗宣布启动更先进离心机，提高浓缩铀丰度，“这是对邪恶行径的回应”。

伊朗副外长阿拉格希13日说，伊朗已将有关提高浓缩铀丰度的计划告知国际原子能机构。

位于伊朗中部的纳坦兹核设施电力系统11日发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这“破坏活动”。

此外，鲁哈尼伊朗愿意就重回伊朗核问题全面协议参与谈判，但将“按照自己的逻辑”进行谈判。

他说：“我们的立场是明确的，现在要看其他相关方。”

伊朗总统重申伊朗在重回伊核协议上的立场，即美国应率先完整履行伊核协议，伊朗在核实后也将“立即履行所有义务”。

鲁哈尼说，伊朗政府已经为核查程序制定了计划，因此核查美国是否完整履约不会花很长时间。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。