伊朗外长警告拜登：选择协议还是“失败”？留给美国的时间不多了

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫发布推特称，上周日针对该国最大的纳坦兹铀浓缩设施的袭击“启动了一个危险的漩涡”。伊朗官员称袭击的元凶是以色列。

扎里夫在配图推特中对拜登政府说，“时间已经不多了”，华盛顿除了重返多方协议和解除制裁外“别无选择”。

扎里夫写道，拜登/哈里斯政府需要清楚地做出选择，是要奥巴马/拜登时代的协议，还是要特朗普时代的“极限失败”运动。特朗普曾向伊朗使用“极限施压”政策。

最近伊朗总统鲁哈尼说，伊朗将把浓缩铀丰度提高到60%，并启动更多IR-6型离心机，这些举措是对纳坦兹核设施遇袭事件的回应。

鲁哈尼14日在内阁会议上说，伊朗宣布启动更先进离心机，提高浓缩铀丰度，“这是对邪恶行径的回应”。

伊朗副外长阿拉格希13日说，伊朗已将有关提高浓缩铀丰度的计划告知国际原子能机构。

位于伊朗中部的纳坦兹核设施电力系统11日发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这“破坏活动”。

此外，鲁哈尼伊朗愿意就重回伊朗核问题全面协议参与谈判，但将“按照自己的逻辑”进行谈判。

他说：“我们的立场是明确的，现在要看其他相关方。”

伊朗总统重申伊朗在重回伊核协议上的立场，即美国应率先完整履行伊核协议，伊朗在核实后也将“立即履行所有义务”。

鲁哈尼说，伊朗政府已经为核查程序制定了计划，因此核查美国是否完整履约不会花很长时间。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。