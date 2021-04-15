伊核协议联委会新一轮会谈结束——伊方强调不希望“浪费时间”进行旷日持久的谈判进程

伊朗国家通讯社（IRNA）：会议持续约一个半小时。会后伊核协议各方同意，将继续在专家级别的会谈中就相关问题进行技术性探讨。

在本次会谈中，伊朗代表团团长、伊朗外交部副部长阿拉格齐批评欧洲各方对近期伊朗纳坦兹核设施遭遇破坏事件的反应较弱，他谴责本次袭击是公然违反国际原则的“核恐怖主义”行径，并强调欧洲方面应一致强烈谴责本次袭击。

阿拉格齐强调，伊朗的谈判团队不希望“浪费时间”进行旷日持久的谈判进程。相反，他强调相关谈判应限定在特定框架内以及可接受的时限内进行。

针对伊朗最近开始进行的丰度为60％的铀浓缩活动，阿拉格齐表示，该措施是在伊朗法律框架内并根据伊核协议的第26条和36条所采取的，目的是满足该国的某些医疗需求。

另据媒体报道，分别同伊朗和美国进行谈判的两个专家组的会议已于上周开始，会议继续对解除制裁和伊朗核问题进行技术磋商。本次联委会会后各方均同意，相关的专家会议将继续进行，会议结果将向联委会汇报。

4月11日上午，伊朗纳坦兹核设施内部分供电系统发生故障，伊朗官方和舆论普遍认为，本次袭击是以色列所为。

伊朗原子能组织主席萨利希表示，纳坦兹核设施内部供电系统故障是“核恐怖主义”行为，伊朗对这一卑鄙行为表示谴责。

此外，伊朗总统鲁哈尼近日强调，伊朗决定开始丰度为60％的铀浓缩活动是对敌人实施“恶意行为”的回应。

最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）14日表示，美国要想重回伊朗核问题全面协议，应率先解除对伊制裁。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，伊朗官员们决定去参加谈判。美国在谈判进程中不能拖沓，这对伊朗不利。

他还说：“大多数美国提议都是傲慢无礼的，甚至不值得一看。”

今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。伊朗方面多次表示，美国应率先解除对伊朗所有制裁，伊朗在核实美国对伊制裁解除后，也会停止减少履约举措，完整履行伊核协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。