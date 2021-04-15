伊朗驻华大使：如果美国真的关心穆斯林权利，那就请向各个伊斯兰国家深深道歉！

伊朗国家通讯社（IRNA）：“美国欠各个伊斯兰国家一个大大的道歉”，伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德14日在接受《环球时报》记者专访时这样表示，如果美国真的关心穆斯林的权利，那他们应当向各个伊斯兰国家致歉，并停止轰炸这些国家的领土来杀害穆斯林。

克沙瓦尔兹扎德是在谈及新疆事务时做出上述表态。他表示，首先，美国应该记住，新疆是中国的一部分，没有国家可以容许别国公开干预自己的内政。其次，美国和其他西方国家没有资格指责中国侵犯人权，因为他们自己就有对其他种族系统性屠杀的恶劣记录。

“自2001年以来，美国以打击恐怖主义的名义在全球约80个国家发动战争和军事行为，夺走了80多万人的生命，其中包括33万平民，并导致阿富汗、伊拉克、叙利亚等国数千万人背井离乡，流离失所。”他对《环球时报》记者这样说道，“所以，倘若美国真的关心穆斯林们的权利，就应该向这些伊斯兰国家深刻地道歉，并停止通过轰炸这些国家的领土来杀害穆斯林。”

克沙瓦尔兹扎德不久前刚结束了一次对新疆的访问。在参观乌鲁木齐市白大寺时，这名伊朗外交官还专门做了礼拜。事后他对媒体感叹，“中国政府充分尊重信教群众的宗教信仰自由，并不像一些西方媒体所炮制的那般，说‘中国在打压伊斯兰教，在中国没有宗教信仰自由’。”

他同时就美国以涉疆事务为由对中国官员施加的单边制裁评论称，“我认为该被制裁的是像美国这样的国家，因为他们对其他族裔的态度。即使是这里的穷人，也比美国亚裔的生活好得多。”

“（在这次访问中，）我发现新疆是一个非常美丽的地方，我目睹了中国政府的努力是如何改变了当地人民的生活，为该地区带来了福祉和发展。”克沙瓦尔兹扎德对《环球时报》记者表示，一些西方国家煽动新疆局势的目的不是出于善意，而是纯政治性的，旨在向中国政府施压。“伊朗强烈反对西方这些双重标准。”

这名伊朗驻华大使表示，在过去这些年中，中国在经济、政治和军事等各个领域都已成为世界大国，精确的规划、良好的执行、政府和民众的共同努力是取得这些成功最重要的因素。他认为，中国的治理模式一种全球可参照的范例，它能够以最快、成本最低的方式实现经济增长、减贫和可持续发展。过去，西方一直将其自己的西方式民主模式作为可达成良治的唯一制度，并一直试图将此施加给别的国家，但中国的良政善治已然对这一模式形成挑战。

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