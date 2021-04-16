2021年4月16日 下午11:53
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伊朗原子能组织：60%丰度的浓缩铀正在生产

伊朗原子能组织：60%丰度的浓缩铀正在生产

伊通社（IRNA）德黑兰04月16电 伊朗原子能组织主席萨利希称位于伊朗中部的纳坦兹核设施目前正进行丰度为60%的铀浓缩活动。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗原子能组织主席萨利希表示，伊朗在当地时间14日下达相关命令后，已于15日开始生产第一批丰度为60%的浓缩铀，目前的进度是每小时产出9克。

萨利希表示，伊朗将改变离心机链条布局并在提高生产效率方面继续努力，从而可以在未来1到2天内实现生产20%浓缩铀的同时，继续以每小时5克的速度生产60%浓缩铀。

萨利希再次强调，此前遭遇“断电事故”的纳坦兹核设施并未受到核污染，“如果真的有污染，我们不会让员工继续在里面进行工作，检查员也不会进入其中。”

他表示，纳坦兹核设施没有停止铀浓缩活动，相关活动正在持续进行。

纳坦兹核设施电力系统11日发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这次“破坏活动”。作为回应，伊朗宣布将把浓缩铀丰度提高到60%。

萨利希说，尽管遭到破坏，纳坦兹核设施的铀浓缩活动没有中断。

伊朗总统鲁哈尼15日表示，伊朗将浓缩铀丰度提高到60%，并不是在寻求发展核武器。伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪此前表示，伊朗生产丰度为60%的浓缩铀主要用于制造各种放射性药物。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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