伊朗原子能组织：60%丰度的浓缩铀正在生产

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗原子能组织主席萨利希表示，伊朗在当地时间14日下达相关命令后，已于15日开始生产第一批丰度为60%的浓缩铀，目前的进度是每小时产出9克。

萨利希表示，伊朗将改变离心机链条布局并在提高生产效率方面继续努力，从而可以在未来1到2天内实现生产20%浓缩铀的同时，继续以每小时5克的速度生产60%浓缩铀。

萨利希再次强调，此前遭遇“断电事故”的纳坦兹核设施并未受到核污染，“如果真的有污染，我们不会让员工继续在里面进行工作，检查员也不会进入其中。”

他表示，纳坦兹核设施没有停止铀浓缩活动，相关活动正在持续进行。

纳坦兹核设施电力系统11日发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这次“破坏活动”。作为回应，伊朗宣布将把浓缩铀丰度提高到60%。

萨利希说，尽管遭到破坏，纳坦兹核设施的铀浓缩活动没有中断。

伊朗总统鲁哈尼15日表示，伊朗将浓缩铀丰度提高到60%，并不是在寻求发展核武器。伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪此前表示，伊朗生产丰度为60%的浓缩铀主要用于制造各种放射性药物。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。