中国常驻维也纳联合国代表强烈谴责对伊朗纳坦兹核设施的破坏行径

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国常驻维也纳联合国代表团网站消息，4月15日，伊核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议在奥地利维也纳举行，继续讨论美伊恢复履约问题。

会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，伊朗副外长阿拉格齐、俄罗斯、英国、法国、德国相应官员与会。中国常驻维也纳联合国代表王群大使出席。

王群表示，中方注意到对伊朗纳坦兹核设施的破坏行径，我们对此强烈谴责并坚决反对。同时，中方也注意到有关国家14日就伊朗宣布加装离心机和提高铀浓缩丰度发表共同声明、表达关切。希望各方保持克制，不要过度反应。

王群强调，上述事态发展使中方更加坚信，在当前伊核局势的关键节点，有关各方应努力维持上周谈判的良好势头，排除一切干扰，加速推进谈判进程，以尽早就美伊恢复履约安排达成一致。

王群说，联委会本周应继续通过工作组和“近距离接触”这两大进程，聚焦美制裁解除问题的具体方案；中方呼吁美方立即无条件重返伊核全面协议并解除伊核问题所有相关制裁，不论是对伊制裁，还是对第三方实体和个人的长臂管辖措施。制裁解除不仅是谈判成败的关键，更是恢复履约和维护全面协议的应有之义。当务之急，是美拿出制裁解除的实实在在的具体方案。伊朗则在此基础上恢复全面履约。

王群最后表示，中方将一如既往继续深入参与谈判，推动及早取得成果。