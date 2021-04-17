伊朗副外长：伊方向伊核委会提交其议案

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副外长阿巴斯·阿拉克奇(Abbas Araghchi) 说，我们看到最近在维也纳举行的会中有一种新的理解正在出现，而所有的各方就最终目标达成一致；目前我们前面的道路比以前清楚多了些。

最近伊朗核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议在维也纳举行，继续讨论美伊恢复履约问题。

伊朗副外长阿巴斯·阿拉克奇在伊核问题全面协议联合委会新一轮会晤结束后表示，“毫无疑问的是我们未来的路并不是一个简单能走的道路，而且我们还是不能说各国的分歧也解决了，在谈判中还是存在一些应该在未来的谈判中解决的重要分歧。”

伊朗代表团团长强调，我们已经多次强调伊方并不希望“浪费时间”进行旷日持久的谈判进程。我们认为目前为止各方能开始围绕一个文件谈判，而伊方已经把其就核问题和解除制裁两大方面的议案交给伊核委会有关国家了。

最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）14日表示，美国要想重回伊朗核问题全面协议，应率先解除对伊制裁。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，伊朗官员们决定去参加谈判。美国在谈判进程中不能拖沓，这对伊朗不利。

他还说：“大多数美国提议都是傲慢无礼的，甚至不值得一看。”

今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。伊朗方面多次表示，美国应率先解除对伊朗所有制裁，伊朗在核实美国对伊制裁解除后，也会停止减少履约举措，完整履行伊核协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。