十佳球：伊朗锋煞倒勾破切尔西 拜仁天才穿花蝴蝶

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体消息，北京时间4月14日凌晨，欧冠1/4决赛第二回合，波尔图客场1-0小胜切尔西，尽管总比分1-2出局，但葡超豪门的进球非常漂亮：比赛进行至补时阶段第3分钟，纳努禁区右侧传中，伊朗国脚点球点左侧背对球门腾空而起选择倒勾，皮球直接从球门右侧飞入网窝，这个进球帮助波尔图压哨绝杀。

棉农核心穿云神箭

北京时间4月14日晚上，亚冠联赛西亚区小组赛第一轮，塔什干棉农0-2落后的情况下，3-3战平大不里士拖拉机，主队中场核心毛希丁诺夫攻入了一记精彩绝伦的进球：比赛进行至第75分钟，赛义菲耶夫横传，毛希丁诺夫禁区弧顶右侧劲射，皮球直挂左上角，帮助塔什干棉农2-2追平比分。

福登穿云箭

北京时间4月15日凌晨，欧冠1/4决赛第二回合，曼城客场2-1逆转多特蒙德，蓝月亮天才福登打进了逆转绝杀球，且非常漂亮：比赛进行至第75分钟，曼城前场定位球进攻无果，伯纳多-席尔瓦禁区右侧底线拿球后回传，福登禁区弧顶右侧劲射，皮球直奔右下角，这个进球帮助曼城2-1反超比分。

德黑兰独立妖锋世界波

北京时间4月16日凌晨，亚冠联赛西亚区小组赛第一轮，德黑兰独立主场5-2横扫吉达国民，主队前锋加蒂埃表现出色，打进了两个进球，其中第二个进球非常精彩：比赛进行至第86分钟，伊斯梅利传球，加蒂埃距离球门30米外重炮轰门，皮球像炮弹一般从球门左侧飞入，帮助德黑兰独立主场4-2领先。

弗赖堡飞翼穿云箭

北京时间4月17日晚上，德甲联赛第29轮，弗赖堡主场4-0横扫沙尔克04，主队边后卫京特尔发挥出色，包揽了球队最后两个进球，其中最后一个进球精彩绝伦：比赛进行至的74分钟，绍洛伊传球，京特尔大步流星的冲刺稍作调整后禁区弧顶左侧爆射远角，皮球从球门右侧飞入网窝，从而锁定比分。

维罗纳核心圆月弯刀

北京时间4月17日晚上，意甲联赛第31轮，维罗纳客场1-3惨遭桑普多利亚逆转，客队唯一进球由中场核心拉佐维奇攻入，而且非常漂亮：比赛进行至第13分钟，维罗纳获得禁区弧顶左侧任意球机会，拉佐维奇主罚任意球，皮球越过人墙，划出一道弧线飞入球门左上角，这个进球帮助维罗纳先拔头筹。

拜仁天才穿花蝴蝶破门

北京时间4月17日晚上，德甲联赛第29轮，拜仁慕尼黑客场3-2击败沃尔夫斯堡，南部之星18岁天才穆夏拉表现出色，打进了两球，其中第一球非常漂亮：比赛进行至第15分钟，阿方索-戴维斯做球，穆夏拉禁区左肋获得球权后，在狭小的空间里闪转腾挪过掉防守球员后低射破门，帮助球队先拔头筹。

帕耶凌空世界波

北京时间4月17日晚上，法甲联赛第33轮，马赛主场3-2险胜洛里昂，主队核心帕耶表现出色，打进1球助攻1次，且进球展示了暴力美：比赛进行至第53分钟，米利克接队友后场长传头球摆渡，帕耶禁区弧顶内不停球、拉弓搭箭凌空扫射，皮球从球门右侧飞入网窝，这个进球帮助马赛扳平比分。

博纳文图拉重炮轰门

北京时间4月18日凌晨，意甲联赛第31轮，佛罗伦萨客场1-3惨遭萨索洛逆转，紫百合中场博纳文图拉打进球队唯一进球，而且非常精彩：比赛进行至第31分钟，里贝里横传，博纳文图拉禁区弧顶内劲射，皮球像炮弹一般飞入球门左上角，萨索洛门神奋力扑救也无济于事，这个进球帮助佛罗伦萨首开纪录。

贝蒂斯老臣穿云箭

北京时间4月19日，西甲联赛第33轮，贝蒂斯主场2-2战平瓦伦西亚，主队中场卡纳莱斯打进一粒漂亮的进球：比赛进行至第42分钟，贝蒂斯获得前场任意球机会，华金做球，卡纳莱斯禁区弧顶前大力抽射，皮球像炮弹一般从球门右侧飞入网窝，这个进球帮助贝蒂斯主场2-1再次领先。