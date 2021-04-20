伊核协议会议结束，各国代表回国与高官进行磋商

伊朗国家通讯社（IRNA）：通过4+1国加上美国的相互谈判，目前伊核协议有关各方已经就部分问题达成共识，但还存在一些关键分歧需要在接下来的会谈中进行磋商。

维也纳谈判各方“正在形成新的谅解”。伊朗谈判代表、外交部副部长阿拉格希在会后表示，虽然伊美双方仍存在严重分歧，但伊朗正在起草一项恢复协议的文本草案，该草案可以作为后续讨论的基本框架。

“维也纳谈判到了一个可就共同文本开展工作的节点”，阿拉格希说：“伊朗代表团已经准备了关于核领域和解除（美国对伊朗）制裁的文本。”

稍早些时候，阿拉格希说，华盛顿和德黑兰“必须明确说明恢复核协议需要采取的步骤，包括美国解除对伊朗的所有制裁”。

代表欧盟主导维也纳会谈的欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉在推特上说，会谈“非常密集”，并且“在一个远远不是容易的任务中取得了进展”。莫拉补充说，该小组现在需要专注于更详细的工作，关键是，目前所有各方都决心看到美国重新加入伊核协议，以及华盛顿和德黑兰对该协议的全面执行。

2018年，美国单方面退出这项具有里程碑意义的协议，时任美国总统特朗普对伊朗重新实施制裁，将美伊关系推向“破裂点”。

2019年，伊朗对特朗普所谓的“极限施压”战略做出回应，逐步增加其核活动，超出伊核协议所限制的范围。在今年4月11日纳坦兹核设施遭到袭击后，伊朗于上周五首次开始生产丰度为60%的浓缩铀。