伊朗年度铝产量增61%

伊朗国家通讯社（IRNA）：截至3月20日，伊朗该年铝产量大幅上涨61%，达到将近50万吨。伊朗四家主要铝冶炼厂总产量已达到44.68万吨，前一年（截至2020年3月）同期为27.83万吨。

其中，伊朗铝业（IRALCO）贡献产量最高，为185,000吨；其次是Al Mahdi铝业（包括Hormozal铝业），产量为165,000吨； Salco产量突破72,100吨；伊朗氧化铝公司产量达到25,400吨。

自美国于2018年对伊朗的原油出口实施制裁以来，伊朗的金属和采矿业活动有所增加。