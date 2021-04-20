伊朗4部电影亮相法，德、英，罗和美国电影节

伊朗国家通讯社（IRNA）：由侯赛因·图库胡什（Hossein Turk jush）制作的短片《库房》（Anbar）在罗马尼亚梦者电影节上获得了最佳短片奖。

该部电影节的颁奖仪式将于5月18日在罗马尼亚以在线方式举行。

《库房》早些参加过包括戛纳，法国，柏林，意大利，纽约，加拿大，孟买，东京和巴西的三个电影节世界著名的电影节。

此外，由拉里·巴泽加（Laleh Barzegar）执导和制作的西洋骨牌（Domino）在德国第六届不来梅国际电影节上获得了观众最佳奖。

该电影的制造者除了在德国第53届霍夫国际电影节点亮还在法国第二届国际电影兰博节选为最佳影片大奖的候选人。

同时HOTDOCS电影节作为世界纪录片天堂里的天堂首次放映由Morteza Shabani制作并由Reza Farahmand执导的长篇纪录片《在月球邻居》。

与此同时，伦敦欢迎伊朗电影《天空之太阳，瓷砖之太阳》上映。该部电影之前曾参加过第24届SIFF国际电影节，第16届雅典动画节和第14届孟加拉国国际儿童电影节，后来又参加了伦敦库尔德电影节了。

伦敦库尔德电影节自2001年开始举办，由于疫情的爆发，第十二届电影节将于4月16日至27日在网上举行。

这部伊朗动画的时长为6分钟而影片里没有任何对话。