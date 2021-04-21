伊朗举行纪念伟大波斯诗人萨迪日

伊朗国家通讯社（IRNA）：萨迪日是伊朗、阿富汗、塔吉克斯坦的共同节日。伊朗语族将萨迪和哈菲兹作品作为民族教育，例如萨迪和哈菲兹作品都是明代传入中国，一直是经堂教育课本。

萨迪生于伊朗设拉子城一个普通的传教士家庭。早年在家乡求学。14岁丧父，成为孤儿，饱尝了生活艰辛。伊朗历2月1日是伊朗著名诗人萨迪的诞辰日。萨迪是伊朗伟大的诗人，也是波斯文学和文明的奠基人之一。

数个世纪过去了，萨迪的思想和作品依然发挥着巨大的影响，使我们能够与东方和西方世界建立密切的文化关系。萨迪的作品不仅在伊斯兰世界享有崇高的声誉，在世界文坛上也有一席之地，成为人类共同的精神财富。许多波斯语文学著作都被译为多国文字，但是也许任何一部著作都没有《果园》和《蔷薇园》那样受到西方人的关注。伊朗当代学者贾拉勒-赛塔利博士认为，波斯语是一种隐喻和文学意象混合在一起的语言，而欧洲语言却不是这样。由于伊斯兰帝国内部政治斗争的激烈和持续不断的教派起义，导致帝国的分裂和地方势力的割据，公元1225年萨迪离开巴格达，开始了长达30年艰辛而坎坷的游学生涯。

蔷薇园

他的足迹遍至亚洲、非洲广大地区，辗转阿拉伯半岛、埃及、摩洛哥、埃塞俄比亚、印度、阿富汗和我国喀什噶尔等地。所到之处，除宣教外他还细心观察当地的风俗，体悟人生的真谛。期间，他作过雇工，他曾被十字军俘虏，后由阿拉伯商人赎回，还服过苦役。亲眼见到国家的兴亡，社会的丑恶，贫富的悬殊，人民的苦难，丰富的阅历为他开拓了极为广阔的视野，加深了对人生、世界的认识、了解，并积累了大量的生活素材，成为他一生诗歌创作取之不尽的源泉。长期对伊斯兰帝国社会生活的深入观察以及多次去麦加朝觐的亲身体验，使他在青少年时期所学的伊斯兰知识得到升华，激发了他的创作热情，促使他把对人世的认识和感受用诗的语言记录下来。

萨迪是促进人类和平共处的大使，他的诗歌是各文化之间进行对话的最好桥梁，因为他的诗歌引导人们认识精神世界和人性本质，阐释了人类面临的问题和遭受的痛苦，指出了解决这些问题的最佳途径。纵观萨迪的诗歌和箴言，他不仅知识渊博，而且是一位能言善辩的演讲家，是诗人、智者、导师；他不仅阐释世界的奥秘，而且用甜美的语言诠释了人生的崇高目的，指出了面对生活所遇到的曲折与坎坷的途径。

萨迪的诗歌译本最早于公元16世纪出现在欧洲。之后，逐渐被翻译成其他各种文字。从法国、英国、德国著名诗人的诗歌作品中可以看出，他们都不同程度受到萨迪的影响。比如爱默生、普希金、拉封丹、孟德斯鸠、拉马丁等诗人和文学家都是通过萨迪的诗歌认识和了解波斯文学的，他们在自己的小说和诗歌作品中引用了许多萨迪富有哲理的诗句。

萨迪的著作《蔷薇园》已被译为英、德、拉丁等多国文字。萨迪在《蔷薇园》第二章达尔维什的品德第16个故事中写道：“有一位善人梦到一个国王升到天堂，一个信徒下到地狱。”法国诗人、作家拉封丹在《一个蒙古人的梦》故事中写道：“从前一个蒙古人在做梦时，梦见在爱丽舍乐园里有个大官，他的欢乐真是宝贵而持久，纯真而无限。他又在另一个地方见到一个隐士身上全是火，连那些不幸的人都觉得他很可怜。”我们从拉封丹的作品中看到了萨迪诗句的影子。

蔷薇园

伏尔泰是法国启蒙时代思想家、哲学家、文学家，启蒙运动公认的领袖和导师，被称为“法兰西思想之父”。因为在他之前，欧洲没有任何学者和哲学家提出哲学故事。伏尔泰的故事大都源自于萨迪的故事。

《果园》和《蔷薇园》两部作品内容大同小异，基本上都是自己流浪生活的总结和思考，充满了人道主义精神。前者是叙事诗集，共8章，由200个故事组成；但风格上后者却明显占优势，它有诗有文，诗文相间，共分为8篇227个小节，堪称一部佳作。作品虽然训谕意味很浓，但读起来却引人入胜、趣味盎然。除了上述两部传世佳作外，萨迪还以颂诗、挽歌、抒情诗、短诗和鲁拜诗等不同形式，创作了大量诗歌，其中以抒情诗的成就最高。他以优美典雅、独具风采的抒情诗作，开创了波斯古典诗歌的新局面，提高了抒情诗的地位，从而成为抒情诗泰斗哈菲兹的先行。

《果园》奠定了他在波斯文学史上的地位，为中世纪伊斯兰文学树立了一座丰碑，被誉为波斯文学史上的“四柱”之一，萨迪的名字也成为穆斯林尤其是伊朗穆斯林的骄傲。