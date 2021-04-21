新华国际时评：中伊携手抗疫彰显“文化力”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，抗疫“文化力”根植于两国民众的诚挚情谊。去年2月，伊朗举办民众声援中国抗疫签名活动。签名板上用中文和波斯语双语写着“疫情无情、人间有爱”“中国加油、武汉加油”等暖心话语。武汉疫情暴发后，伊朗小伙西纳·卡拉米放弃回国机会，选择留下来和中国同事一起，为“白衣天使”免费供应咖啡。疫情在伊朗暴发后，中国人民投桃报李。不少中国民众踊跃献爱心，多家中国出版社向伊朗同行捐赠新冠肺炎防治读物版权，不少萌娃拍摄短视频并上传到网上，用稚嫩的波斯语高喊“伊朗加油”。

在中国驻伊朗使馆推动下，《在一起》成为首部获版权方授权在伊朗上映的中国电视剧，有助于分享中国抗疫经验、增进两国人民相互了解，成为两国抗疫“文化力”的最新注脚。在抗击疫情的特殊时期，文化既是融合剂，又是催化剂。诚如电视剧片名，不仅中国人众志成城凝聚起中国战疫的磅礴力量，中伊两国人民的深厚情谊也在携手抗疫中得到升华，汇聚起更多风雨同舟的正能量。

抗疫“文化力”映射出两大文明的惺惺相惜。疫情在中国暴发不久，伊朗外长扎里夫在社交媒体上用中文声援中国，他引用古代波斯著名诗人萨迪“阿丹子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲。造物之初本一体，一肢罹病染全身”的诗句，称“无论何时何地，伊朗都坚定与中国站在一起”。同样，“岂曰无衣，与子同袍”“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”……中国对伊朗的援助也蕴含着中华文明天下一家、民胞物与的诗意情怀。

相互扶持、互相帮助，本就是人类文明的初心。疫情当前，是守望相助还是制造隔阂，不同的态度折射出文明的温度。伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任好麦特说，疫情期间，中华文明与波斯文明的积极合作有利于提振全球携手互助的氛围，中国提出共同构建人类卫生健康共同体、向其他国家提供援助，充分展现了东方文明在完善全球治理方面的重要作用。

抗疫“文化力”离不开中国战疫的硬核实力。如何洗手测温、如何减轻焦虑、如何保持社交距离、如何网格化管理……“中伊防疫互助小组”将中国疫情防控经验的科普宣传资料翻译成波斯语，以短视频、漫画等形式在社交媒体上发布，增强伊朗民众防疫意识和本领。去年，中国红十字会还派遣志愿医疗专家团队“逆行”伊朗，分享诊疗经验，指导公共防疫，得到伊朗专业人士和民众的一致好评。

联合国教科文组织曾在简报中提到，新冠疫情带给世界的重要启示是人们相互依赖，文化间交流对培养和维持不同群体之间的团结至关重要。当前，疫情仍在全球肆虐，多国疫情出现明显反弹。在全球战疫的吃劲时刻，期待更多的“文化力”转化为“凝聚力”，最终锻造成全人类与病毒抗争的“战斗力”。