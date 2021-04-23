伊朗电影《苏赫拉布之梦》入围莫斯科国际电影节

伊朗国家通讯社（IRNA）：莫斯科国际电影节，是世界上历史第二悠久的电影节，国际A类电影节之一。近日，第四十三届莫斯科国际电影节公布了首批入围片单。

由伊朗导演阿里·卡威塔尼（Ali ghavitan）制造的电影《苏赫拉布之梦》，入围主竞赛单元（国际A类）。

第43届莫斯科国际电影节将于4月22日至29日在莫斯科举行，共有来自俄罗斯、伊朗、中国、西班牙、挪威、日本、印度、委内瑞拉、罗马尼亚、希腊、德国、古巴和意大利的13部影片在电影节期间展出。

代表俄罗斯参加俄罗斯电影节的为费多尔琴科导演的作品Last «Dear Bulgaria»。

莫斯科国际电影节(Moscow International Film Festival)，莫斯科国际电影节是世界上历史第二悠久的电影节，仅次于威尼斯国际电影节，同时也是俄罗斯（前苏联）最大的国际电影节，世界上最重要的国际电影节之一，国际A类电影节之一。

莫斯科国际电影节1959年创办。两年一次，1999年起改为一年一届，原定7月举行，1979年为了纪念苏联电影事业诞生60周年，改为8月举行，为期两周左右，地点在莫斯科市，电影节的主要目的是通过放映具有艺术价值和思想内容的影片，促进各国电影工作者交流经验和相互合作。

莫斯科电影节早期以鼓励前苏联及共产国家的影片为主，但在前苏联瓦解后，电影节触角开始向外延伸，逐渐成为亚洲重要的电影节之一。1985年之前每年选出1-3部电影颁发圣乔治金奖，从1987年开始减少为1部，是世界上历史第2悠久的电影节，仅次于威尼斯电影节。莫斯科电影节设立于1935年，从1959年至1995年之间每2年举办一次，从1995年开始每年举办。俄罗斯导演尼基塔·米亥科夫从2000年开始担任莫斯科电影节的主席。

奖项设置故事片奖项原来分为大奖、3种。1969年起取消大奖，在相应增加金质奖和银质奖的数量。以上奖项授予最佳故事片、儿童片、短片。此外，还有最佳导演奖、男女演员奖、评委会特别奖、荣誉奖、纪念奖等。