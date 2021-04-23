伊朗驻国际原子能机构代表：改变60%丰度浓缩铀的生产模式只是一项“技术决定”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗常驻维也纳国际组织代表卡齐姆·加里巴迪(Kazem Gharibabadi)当地时间23日在社交媒体上表示，伊朗改变60%丰度浓缩铀的生产模式只是一项“技术决定”，不用对此进行“奇特的猜测”。

根据国际原子能机构的一份报告，伊朗将生产60%丰度浓缩铀的离心机数量，从两组减少到了一组。

国际原子能机构的报告没有说明伊朗减少离心机数量的原因，也没有说明每组离心机有多少台。

卡齐姆·加里巴巴迪表示，伊朗在上周已经将这一决定告知国际原子能机构。

伊朗计划将两组IR-6离心机和IR-4离心机进行耦合，这些举措将使铀浓缩更有效率。本月11日，伊朗纳坦兹核设施电力系统发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这次“破坏活动”。作为回应，伊朗宣布将把浓缩铀丰度提高到60%。这一举措也使正在举行的伊核问题谈判更加复杂。

最近伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗希望2015年达成的伊朗核问题全面协议得到严格执行，“一个字不能少，一个字也不能多”。

据伊朗总统办公厅消息，伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上表示， 在目前伊核协议相关方进行的维也纳会谈中，伊朗希望可以全面履行现有伊核协议，不加一字也不减一字，不会接受扩大版伊核协议(JCPOA+)。

他表示，当前每个人都清楚，解决问题的唯一途径就是全面履行伊核协议。

鲁哈尼表示，全面履行伊核协议包括三个阶段，第一阶段是彻底解除对伊制裁，这是美国的责任因为他们是施加制裁的一方，当然其他方面也应该提供帮助，任何以各种借口和新标签施加的制裁都应取消。第二阶段是伊朗将在制裁解除后进行核查。第三阶段是各方根据伊核协议的内容恢复履行承诺，伊朗也将这样执行。

昨日伊朗政府发言人阿里·拉比埃表示，或将在短期内解除对伊制裁并全面恢复履行伊核协议，希望正在进行的建设性对话能取得令各方满意的成果。

拉比埃表示，事实上，伊朗欢迎美国同P4+1国家（中、俄、法、英、德）举行会谈，来探讨重返伊核协议并履行其协议承诺。同时，目前在维也纳进行的会谈是积极的、审慎的，并有希望达成相关协议来全面恢复履行伊核协议。虽然目前来判断最终结果是乐观还是悲观仍然为时尚早，但相信各方已经选择了正确的道路并依此前进。

拉比埃表示，伊朗的立场是坚定的，即美国必须取消所有违背伊核协议的制裁，伊朗将核实其效果，然后快速、全面地恢复履行其协议承诺。同时，对于伊核协议以外的任何事项，伊朗不会做出妥协。

20日，伊核协议联委会新一轮会谈在维也纳结束，伊朗代表团团长、外交部副部长阿拉格齐表示，会谈取得一定进展，但仍存困难和挑战。伊朗总统鲁哈尼当天表示，伊朗在维也纳会谈中处于比从前更有力的位置，这说明了美国“极限施压”政策的失败。

他表示，目前谈判已经进展了约60%-70%，如果美国能够更加坦诚地在伊核协议框架内采取行动，各方将在短时间内取得最终成果。