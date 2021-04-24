伊朗外长即将出访伊拉克和卡塔尔！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 宣布，扎里夫这次访问伊拉克和卡塔尔两国是在伊朗与上述国家的双边关系的框架。
他说，伊朗外长扎里夫在访问伊拉克和卡塔尔之间将与这些国家的官员们进行地区性和超该地区的几轮对话。
据悉，扎里夫将在伊拉克和卡塔尔与这两个国家的高级别官员交换意见。
伊通社（IRNA）德黑兰04月25电 伊朗外长扎里夫将与25日对伊拉克和卡塔尔作为中东和波斯湾两国进行访问。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 宣布，扎里夫这次访问伊拉克和卡塔尔两国是在伊朗与上述国家的双边关系的框架。
他说，伊朗外长扎里夫在访问伊拉克和卡塔尔之间将与这些国家的官员们进行地区性和超该地区的几轮对话。
据悉，扎里夫将在伊拉克和卡塔尔与这两个国家的高级别官员交换意见。
伊通社（IRNA）德黑兰04月24电 伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗与巴基斯坦在安全领域加强合作至关重要。
伊通社（IRNA）德黑兰04月17电 伊朗外交部宣布外长扎里夫将明日（18日）对印尼进行为两日的正式访问。
伊通社（IRNA）德黑兰04月16电 伊朗外交部部长扎里夫在以在线方式举行的瑞辛纳对话会 (Raisina Dialogue)上致辞时指出，伊朗以及地区国家不会允许阿富汗重返90年代的情况。
伊通社（IRNA）德黑兰04月14电 伊朗4月14日警告美国，争取重启2015年核协议的时间已经不多了，早前该国一个主要核设施遭到袭击，随后许诺将铀浓缩丰度显著提高至逼近武器级的水平，可能令多边会谈陷…
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