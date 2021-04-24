伊朗外长即将出访伊拉克和卡塔尔！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 宣布，扎里夫这次访问伊拉克和卡塔尔两国是在伊朗与上述国家的双边关系的框架。

他说，伊朗外长扎里夫在访问伊拉克和卡塔尔之间将与这些国家的官员们进行地区性和超该地区的几轮对话。

据悉，扎里夫将在伊拉克和卡塔尔与这两个国家的高级别官员交换意见。