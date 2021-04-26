扎里夫同卡塔尔外长阿勒萨尼举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫同卡塔尔外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼就伊卡两国关系的问题交换了意见。

据伊朗外交部消息，伊朗外长扎里夫在与卡塔尔外交大臣会晤时，就两国关系、地区以及国际社会的趋势进行交谈。

伊朗驻卡阿尔大使德和甘就扎里夫访问卡塔尔的重要性表示，扎里夫外长在最近地区的一些新出现的情况对卡塔尔进行的访问是让我们为两国未来关系看得比较乐观。

他说，对伊朗伊斯兰共和国来说与卡塔尔和波斯湾其他阿拉伯国家的友好关系有重要的意义。