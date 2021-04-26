伊朗副外长：我们不允许伊核协议对方国家浪费时间

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副外长赛义德·阿巴斯·阿拉棋 (Seyed Abbas Araghchi) 25日在伊朗伊斯兰议会的一次会议说，虽然我们与伊核协议的对方国家就解除部分的制裁达成了一些共识但是伊方不会让这些国家浪费时间。

当天，阿拉棋作为最近参加伊核协议谈判的代表向伊朗伊斯兰议会国家安全与外交委员会的议员提供有关的报告。

最近伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上表示， 在目前伊核协议相关方进行的维也纳会谈中，伊朗希望可以全面履行现有伊核协议，不加一字也不减一字，不会接受扩大版伊核协议(JCPOA+)。

他表示，当前每个人都清楚，解决问题的唯一途径就是全面履行伊核协议。

鲁哈尼表示，全面履行伊核协议包括三个阶段，第一阶段是彻底解除对伊制裁，这是美国的责任因为他们是施加制裁的一方，当然其他方面也应该提供帮助，任何以各种借口和新标签施加的制裁都应取消。第二阶段是伊朗将在制裁解除后进行核查。第三阶段是各方根据伊核协议的内容恢复履行承诺，伊朗也将这样执行。

昨日伊朗政府发言人阿里·拉比埃表示，或将在短期内解除对伊制裁并全面恢复履行伊核协议，希望正在进行的建设性对话能取得令各方满意的成果。

拉比埃表示，事实上，伊朗欢迎美国同P4+1国家（中、俄、法、英、德）举行会谈，来探讨重返伊核协议并履行其协议承诺。同时，目前在维也纳进行的会谈是积极的、审慎的，并有希望达成相关协议来全面恢复履行伊核协议。虽然目前来判断最终结果是乐观还是悲观仍然为时尚早，但相信各方已经选择了正确的道路并依此前进。

拉比埃表示，伊朗的立场是坚定的，即美国必须取消所有违背伊核协议的制裁，伊朗将核实其效果，然后快速、全面地恢复履行其协议承诺。同时，对于伊核协议以外的任何事项，伊朗不会做出妥协。

20日，伊核协议联委会新一轮会谈在维也纳结束，伊朗代表团团长、外交部副部长阿拉格齐表示，会谈取得一定进展，但仍存困难和挑战。伊朗总统鲁哈尼当天表示，伊朗在维也纳会谈中处于比从前更有力的位置，这说明了美国“极限施压”政策的失败。

他表示，目前谈判已经进展了约60%-70%，如果美国能够更加坦诚地在伊核协议框架内采取行动，各方将在短时间内取得最终成果。