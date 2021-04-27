伊朗总统：解除制裁并与伊方达成协议是世界的唯一方法

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗总统办公厅消息，总统鲁哈尼26日在与伊朗的一批企业家的会晤同时表示，特朗普计划通过经济战推翻伊朗伊斯兰共和国但是今天因为伊朗伟大人民的对抗和我们国家最高领袖的指导和国家各部门的努力，包括美国在内的全球都承认对伊经济战的失败。

·他说，毫无疑问的是如果我们要实现伊朗的发展，应该快速地提高我们国家在科学与经济方面的潜力。

鲁哈尼指出，尽管遇到很大困难，但国家经济还是在稳步发展。我们国家在去年度前9个月（2020年3月至2020年12月）国内生产总值同比增长2.2%。

他表示，实现经济增长表明国家克服了艰难的经济状况，衰退时期已经结束，目前正向经济繁荣阶段过渡。

前几天，伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上表示， 在目前伊核协议相关方进行的维也纳会谈中，伊朗希望可以全面履行现有伊核协议，不加一字也不减一字，不会接受扩大版伊核协议(JCPOA+)。

他表示，当前每个人都清楚，解决问题的唯一途径就是全面履行伊核协议。

鲁哈尼表示，全面履行伊核协议包括三个阶段，第一阶段是彻底解除对伊制裁，这是美国的责任因为他们是施加制裁的一方，当然其他方面也应该提供帮助，任何以各种借口和新标签施加的制裁都应取消。第二阶段是伊朗将在制裁解除后进行核查。第三阶段是各方根据伊核协议的内容恢复履行承诺，伊朗也将这样执行。