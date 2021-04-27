伊拉克议长贾璐茜会见伊朗外长扎里夫

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫在会晤间强调伊方对地区合作的重视并欢迎伊拉克在这领域的建设性作用。

扎里夫说，伊拉克议会全票通过决议要求美军队撤离该国的土地是尊重伊拉克的领土完整；我们都见到了美军在伊拉克牺牲了伊朗将军苏莱曼尼。

伊朗外长就伊拉克和伊朗面临的两场大选说，这些活动都是我们两国人民主权的象征；伊方愿伊拉克的大选在平平安安的环境中举行。

会谈间伊拉克议长穆罕默德贾璐茜强调伊拉克议会在实现地区安全的作用并说，伊拉克欢迎与伊朗的扩大经贸关系。