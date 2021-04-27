2021上合国际投资贸易博览会在青岛举办 伊方代表积极参与博览会

伊朗国家通讯社（IRNA）：2021上海合作组织国际投资贸易博览会暨上海合作组织地方经贸合作青岛论坛在青岛胶州开幕，中国外交部副部长乐玉成应邀出席并致辞。

本届博览会以“共享上合机遇共谋开放发展”为主题，会期3天，包括开幕式、青岛论坛、上海合作组织国家驻华使节推介暨企业投资贸易洽谈会等板块。

乐玉成在开幕式上表示，2018年上合组织青岛峰会的成功召开，使山东和青岛同上合组织结下不解之缘。如今，中国-上海合作组织地方经贸合作示范区已顺利起步，全面开局，正不断展开对外合作，与各国朋友共创美好未来。山东省陆海通达，产业完备，是中国经济大省;青岛市区位优势突出，对外开放全面推进，开展国际航运、贸易、金融合作成效显著。外交部将大力支持和促进山东与青岛同上合组织国家之间的合作，并竭诚提供一切必要的服务。今年适逢上合组织成立20周年和中国共产党百年华诞，上合组织已经站在新的历史起点，面临更加广阔的发展前景。

乐玉成表示，相信山东省和青岛市能抓住机遇，充分利用“一带一路”合作平台，大力拓展对外交往合作，不断提升同上合组织国家以及其他国家合作水平。

乐玉成指出，山东已经准备好了，青岛准备好了，上合示范区也准备好了。他们都已张开双臂，热忱期待与各国朋友开展交流与合作。正如一位中亚朋友所言，“虽然他们的国家是内陆国，远离海洋，但中国就是他们的‘大海’，青岛就是他们的‘出海口’。”中国欢迎包括上合组织国家在内的世界各国搭乘中国发展的“快车”“便车”“顺风车”。