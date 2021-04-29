法国进行洲际导弹发射试验 伊朗外长用一个波斯语成语来批评

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫在昨晚发的一条推文批评法国最近进行了一次洲际导弹发射试验并写道，“好像一个屋檐两种温度该波斯语的成语也能实现！“

“一屋檐两温度”是波斯语中著名成语之一；它是为描述某人在相同的条件下对某事物提出不同意见和双重行为时使用的。

包括在内的法国欧洲几个国家多次提出限制伊朗导弹计划。

法国28日进行了一次洲际导弹发射试验，朝北美方向发射一枚未搭载弹头的洲际弹道导弹。美媒“战区”报道称，美国空军一架专门收集弹道导弹试验情报的RC-135S侦察机，在该试验空域附近飞行。

报道称，法国国防部28日发布的声明显示，周三在法国西南部一个试验场进行M51型潜射洲际弹道导弹的发射试验。

该声明称，弹头（载荷）落在“距海岸数百公里”的北大西洋上。此次试验是在没有装载核弹头的情况下进行的，法国严格履行了国际义务。

据报道，法国国防部长弗洛朗丝·帕利对此次试射成功“深感满意”。

另据“战区”网站28日报道，在线飞行跟踪软件显示，美国空军一架专门收集弹道导弹试验情报的RC-135S侦察机，当时在试验空域附近飞行，“观察”此次导弹试验。这枚洲际导弹很可能是从试验场的水下模拟潜艇平台发射，位于北大西洋的撞击区（弹头落点区域）“距离任何海岸数百公里”。

报道称，早前曾有人怀疑法国将首次进行高超声速武器演示装置飞行试验。不过从这次实际飞行测试看，法国可能进行某种新功能的测试。目前法国正在开发名为M51.3的新型潜射洲际导弹。

据悉，M51潜射洲际弹道导弹从2010年起和法国海军的新一代核潜艇一起服役，取代早期的M45导弹成为法国海基核力量的一部分。M51导弹具有更高的精准度，可运载多个核弹头。