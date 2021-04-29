伊阿外长会谈强调将落实双边合作联委会的协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿曼外交事务主管大臣哈穆德·布萨迪会见昨晚抵达阿曼进行为期两天访问的伊朗外长扎里夫。

会间伊朗外长扎里夫因为阿曼就伊朗有关问题的建设性作用向该国外交事务主管大臣表示感谢。

扎里夫欢迎最近伊阿在经贸方面的出现的积极进程并说，两国应该落实以前双方合作联委会的经贸协议并为了一会要举行的第十九次两国合作联委会提供更积极的发展环境。

在这次会谈双方就双边和多边运输和过境领域的合作，司法合作，引渡罪犯和交换囚犯等问题交换了意见。