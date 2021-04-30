中国：美国上届政府对伊朗政策只有“胁迫”没有“外交”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部发言人办公室消息，在4月29日外交部例行记者会上，《环球时报》记者问：我们注意到，美国官员在多个场合指责中国搞“胁迫外交”和“经济、军事胁迫”，你对此有何回应？

汪文斌：胁迫外交这顶帽子，没有国家比美国更适合戴，也没有国家能从美国手中夺走这个专利。1971年，斯坦福大学教授亚历山大·乔治最早提出“胁迫外交”概念，用来概括当时美国对老挝、古巴、越南政策。美国用实际行动向世界诠释了什么是胁迫外交，那就是通过武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁等方式实现自身战略目标。

从武力威胁看，美国“胁迫行动”的经典案例都造成了战乱动荡和人间悲剧。美国政府也不避讳使用“胁迫外交”一词，比如将1994年迫使海地军政府下台誉为“美国胁迫外交的范例”，在2003年将追加军费中的303亿美元明确列支为开展“胁迫外交”。

从政治孤立和经济制裁看，美国长年对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉挥舞“制裁大棒”。美国上届政府对多国随意挑起“贸易战”。美国总统国家安全事务助理沙利文曾撰文，称美国上届政府对伊朗政策只有“胁迫”没有“外交”。

从技术封锁看，美国为维护自身科技垄断地位，无视市场竞争原则和国际经贸规则，滥用国家安全借口肆意打压别国高科技企业，还胁迫其他国家共同行动。无论是法国的阿尔斯通，日本的东芝、丰田，前苏联的航空航天业，还是如今中国的华为，无一不都是鲜活的例证。

就中国而言，美国处心积虑对华施压，非法抓捕中国公民，无端打压中国企业，肆意干涉香港、新疆等中国内部事务，威逼利诱其他国家组建反华“小圈子”。中国是“胁迫外交”受害者，而不是加害者。不管谁搞“胁迫外交”，我们都坚决反对。

同美国的胁迫外交相反，中国奉行的是独立自主的和平外交政策。中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因。中国坚持走和平发展道路，不接受“国强必霸”的逻辑。我们从未像美国那样以武力威胁他国，从不搞军事同盟，从不输出意识形态，从不跑到别人门口挑事，从未将手伸进别人家里，也不主动打贸易战，不无端打压他国企业。在中国的国家主权和民族尊严遭到胁迫和侵害时，我们当然要作出合理合法的反制，维护国际公平正义。我们将和所有爱好和平的国家一道，共同反对世界上的各种胁迫行为。