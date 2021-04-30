伊通社专访| 伊朗副外长强调不会忘记制裁期间的伙伴国家

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部主管经济事务的副部长冉锁磊·穆哈哲尔（Sayeed Resul Mohajer） 接受了伊通社记者专访说，伊朗不会忘记制裁期间和我们保持伙伴关系的国家，如何将伊朗的8000万消费市场提供给其他国家非常重要。这些国家提供技术、进行投资、在伊朗生产产品，同时必须要引进技术和制造工艺，我们绝不能仅仅是消费者。

他说，在受美国制裁期间，为了保持对外经济关系，外长扎里夫增加了经济事务副部长这一职能岗位，期间和周边国家缔结了多个双边和多边协定，这有利于促进国内和对外经济联系。外交部对部门机制进行了创新，在每个省会城市都设立了办公室，具有领事和经济职能，都和反制裁相关，取得了丰硕成果。

伊朗外交部主管经济事务的副部长表示，由于新冠疫情影响，全球经济发展受到了影响，只有少数几个国家经济恢复了增长，再加上美国制裁，伊朗经济发展滞后。但我们还是要继续改善对外关系，尤其是中国、印度和俄罗斯的关系。中国是伊朗最大的贸易伙伴，对华贸易占伊朗非石油贸易进出口总额的26%，其次是伊拉克、阿联酋和阿富汗。

他说，我们希望伊朗公司能提供更多的技术和工程服务，不少周边国家的工程项目都是由伊朗公司完成，伊朗工程领域毕业生和美国差不多，也有着很多专业程度高的工程技术公司，不少在联合国推荐表里有着良好声誉，伊朗要好好利用这些资源。

穆哈哲尔就伊中25年合作计划说到：“伊中合作25年的文件是外交关系中平衡的标志之一。西方国家试图在制造舆论，认为该文件的签署不正确。如果该文件是与欧洲国家签署的，就不会有这样的媒体争议。欧洲国家受美国影响，美国又受到以色列影响，伊朗才是这个世界上最独立的国家。

他说，25年合作计划更多是路线图并已通过政府签署，不需要议会批准。伊朗在合作中仍保持独立，合作计划是建立在相互尊重和双赢的基础上，我们不会将市场仅投放给任何其他国家。根据这一路线图，我们双方必须签署合同项目，并尽快开始执行。

伊朗外交部主管经济事务的副部长强调，特朗普时期对伊朗的极限施压政策是失败的，虽然特朗普和拜登有所不同，但美国政府对伊朗的态度并无区别。目前伊核协议谈判还在进行中，拜登政府还在追逐特朗普的脚步，尽管有压力和制裁，伊朗的原油出口并未降到零。