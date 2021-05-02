伊朗外交部副部长：伊核协议谈判继续积极进展

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊核协议维也纳会谈代表团团长、副外长赛义德·阿巴斯·阿拉棋 (Seyed Abbas Araghchi) 在接受媒体采访时表示，目前的讨论已经基本成熟，无论是针对已经达成共识的部分还是仍存分歧的部分，经过讨论后，各方诉求以及分歧点都更加清晰。

阿拉格齐说，在经过了三轮磋商后，伊核协议相关方已经就解除对伊朗能源领域的制裁达成共识，其中包括对伊朗石油、天然气、汽车行业以及金融、银行、保险和港口的制裁。除此之外，还有一些针对个人和机构的制裁，这份名单很长，关于这方面的谈判正在进行当中。

他表示，谈判正在稳步推进，但仍然比较缓慢，因为在某些方面已经进入到案文起草阶段，这需要严格的精确表述，目前仍存在一些细节上的分歧需要进一步讨论。因而无法预测何时、通过怎样的方式来达成最终的协议，但可以肯定的是，最终结果一定会与伊朗的立场相符。

同时他强调，伊朗不能接受消耗性的冗长的谈判，如果其他方面开始浪费时间、缺乏认真态度或者希望在谈判中增加其他问题，伊朗将退出谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。