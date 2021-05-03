两演帽子戏法，联赛19球6助攻：伊朗人又要拿俄超金靴了

伊朗国家通讯社（IRNA）：比赛中，阿兹蒙和久巴搭档锋线。久巴打进2球的同时送出了1次助攻。阿兹蒙状态爆棚，他先是在第39分钟头球得分又在半场补时第二分钟打进了久巴制造的点球。随后的第46分钟他右脚得分。

短短不到10分钟时间，伊朗人就上演了帽子戏法。第70分钟他被提前换下。此外第51分钟他投桃报李助攻久巴得分。本赛季联赛中，阿兹蒙已经打进19球还有6次助攻，暂列射手榜首位。

目前位列射手榜第二位的是阿兹蒙的队友久巴，他在联赛中的数据是16球8助攻。联赛还剩下2轮，久巴反超阿兹蒙夺取金靴的可能性不算很大，阿兹蒙又没有伤病影响，他极可能在余下两轮延续良好状态争取单赛季联赛进球超过20个。

如此说来，伊朗人蝉联联赛金靴的可能性极大。上赛季，阿兹蒙以17球8助攻的数据获得了俄超金靴。加盟俄超联赛以来，阿兹蒙已经连续在三个赛季比赛中破门超过10次。而且他已经连续三个赛季在联赛中的“进球+助攻”数超过18次。

本赛季，阿兹蒙两度在联赛里上演帽子戏法又完成了3次梅开二度。本赛季，泽尼特蝉联俄超联赛冠军还击败了火车头拿到了超级杯冠军。来到俄罗斯后，伊朗人获得了5座奖杯。可惜的是，球队在近几年的欧战中成绩一般。

目前阿兹蒙已经在俄超联赛里登场192次制造了112个进球（78球34次助攻），目前他的身价已经涨到了2300万欧元。本赛季阿兹蒙还因伤错过了4场联赛比赛，否则他的数据会更好看。

现年26岁的阿兹蒙正处在职业生涯上升期，不知道未来又没有五大联赛的球队挖走他。如果真的有，那这笔交易的价值不会低于3000万欧元。