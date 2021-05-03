扬州有个波斯村：百余名波斯后裔都姓“佴”

伊朗国家通讯社（IRNA）：扬子晚报记者对神秘的波斯村进行了走访。

探访

姓氏、村容独特

河塘挖出伊朗风条石

波斯村是个小镇的格局。村里有邮局、银行、超市及各式店铺。村中心十字路口向南，就是波斯亭，“波斯庄”三个绿色大字很醒目。记者在街巷和村民家中寻觅，希望能看到鼻梁高挺的波斯后裔，但多数人“特征”并不明显。当地群众说，佴姓人是老百姓比较认可的波斯后裔。

波斯村党总支书记刘进介绍，波斯村原名榉树阁，早在唐代，扬州以其优越的地理位置，成为水上“丝绸之路”的重要节点。相传，有一位波斯商人在这里与一郭姓女子成婚。不久，兵匪向扬州方向抢掠。波斯商人带领民众与匪兵进行殊死斗争，不幸被匪兵杀害。当地人为了纪念他，将榉树阁改名为波斯庄。

记者了解到，波斯村波斯人的后裔都姓佴，现在村里有30余户、100余名佴姓村民。在刘进的带领下，记者来到一户叫佴荣兆的村民家中。佴荣兆今年78岁，眼窝凹陷，鼻梁比较挺。他告诉记者，老一辈人说，他们的祖籍在西方很远很远的地方，以前信息闭塞，现在信息发达了，关注的人越来越多了，就在几年前，伊朗人还到他家寻访哩。

在村委会，记者看到一大一小两根伊朗风条石。村委会主任王春明说，这些都是村里挖河塘时挖出来的。在一户村民家门口有一特别像石人的石刻，也很有异域风情。

一位郭姓村民对记者说，小时候听老人说郭姓女子和波斯人通婚，但是年代太久远了，细节已经模糊。当地人说，波斯庄过去广种荞麦，传说就是波斯商人带来了荞麦种子。如今，“波斯六个庄，荞面疙瘩汤”和“波斯献宝”（显摆的意思）等俚语，还是当地人常说的话。

影响

“波斯文化与扬州”

入围省社科联重点项目

“中国与伊朗，是丝绸之路上两个重要国家。上世纪70年代，扬州出土了波斯的绿陶和玻璃器皿，波斯湾的阿曼地区也出土了和扬州同样的绿陶，证明了古代波斯和中国商贸交流的频繁。最早在唐朝，两国人民就通过海上丝绸之路开始了往来。”江都区旅游局负责人表示。

由于地理位置独特，扬州作为有影响力的港口城市，是陆上丝绸之路和海上丝绸之路的交汇点。大桥镇负责人告诉记者，波斯庄已经引起越来越多海内外人士的关注，来这里考察、访问的团体和个人络绎不绝。近年来，区委区政府抢抓“一带一路”机遇，大桥镇将借助这一契机，挖掘和完善“波斯庄”的历史文化资源，擦亮这张文化名片。

扬子晚报记者了解到，2018年7月，伊朗、巴基斯坦、哥伦比亚、乌兹别克斯坦等10多个国家的40多名学者和留学生，曾到波斯村访问交流。他们是应政府部门和江都龙川书院邀请到访江都的。当年，由龙川书院和上海东华大学牵头申报的“波斯文化与扬州”项目，入围2018年江苏省社科联社科普及重点项目。当年，中国国际广播电台携手伊朗驻华媒体，还举行了扬州波斯庄媒体行活动。“我们回家了！”伊朗友人看到用波斯语写成的“波斯庄”大字，兴奋地在碑前留影。

波斯村党总支书记刘进表示，波斯村计划恢复再现榉树阁、双槐堂、波斯龙骧祭舞等人文景观，打造一个集生态旅游、休闲观光、异域风貌于一体的波斯文化风情园。还将推动波斯庄申遗立项，积极搭建与“一带一路”国家深入交流的桥梁，让波斯亭成为中外友好的新纽带。

考证

波斯庄庄名的出现

至少可追溯到明朝崇祯年间

当地文史专家告诉记者，关于波斯庄的庄名，上至唐代《元和郡县图志》，下至清代各时期的《江都县志》，几乎全无记载。当地志书《甘棠小志》，记载了仙女庙、宜陵等老通扬运河沿线的地方，也没有提及波斯庄地名。上世纪80年代以前，江都境内除昌松乡（后并入大桥镇）附近的本地人外，知晓波斯庄的很少。然而，不能就此断定历史上不存在波斯庄。

据介绍，最晚记载波斯庄的官方文献，是1995年昌松乡政府编撰的《昌松乡志》。目前，社会上流传的波斯庄种种说法大多源于该志。而在《民国江都县续志》中，“河渠考”和“名迹”章节有波斯庄地名。最早出现波斯庄地名的，要数大桥镇波斯庄和善玉村，吴桥镇小荡村，浦头镇东堡村等村村民收藏的《佴氏族谱》。这套族谱共八卷，时间从东汉到现代，跨越近两千年。该族谱中提及波斯庄的有7篇，所涉地点、年代基本一致。虽然这些族谱都是民间个人收藏，但基本保持着历史原貌。因此，佴氏族谱可以证实历史上波斯庄确实存在。

波斯庄庄名首次出现在崇祯十年（1637年）荆溪曹安祖所述的《续修波斯庄佴氏谱序》。由此判定，第一次续修族谱时，波斯庄已经出现。最早始于何时，仍需要进一步考证。