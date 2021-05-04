世界古都斯日——提醒世界巴勒斯坦问题的历史战略

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗已故伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼把每年的斋月最后一个主麻日命名为世界古都斯日，古都斯日的命名已过去三十年了，世界穆斯林每年斋月的最后一个主麻日都要举行古都斯日活动，所以，古都斯日的重要性越来越被人们认识。

古都斯是穆斯林的第一朝向，被其中包括伊斯兰教、基督教和犹太教在内的所有天启宗教奉为神圣的地方，因此，古都斯在历史上占有重要的地位。但这一神圣的地方在数十年前遭到了犹太复国义的蹂躏，居住在这片土地的巴勒斯坦民居遭受了最残酷的折磨，受到最悲惨的压迫，可以说，巴勒斯坦悲剧是人类历史最大伤痕。

60年来，犹太复国主义在美国、英国和西方国家的大力支持和维护下，犯下了滔天大罪，肆无忌惮地蹂躏人权，屠杀无辜的巴勒斯坦人民，掠夺他们家园，把他们驱逐出境，在当今世界上演人类历史上最大的反人类悲剧。

所谓巴勒斯坦悲剧指的是什么呢？

早在1948年，犹太复国主义政权大肆侵略巴勒斯坦领土，侵占了531个城市和村庄，把85%的巴勒斯坦本地居民逐出家园，使他们成为流离失所的难民。现在，巴勒斯坦92%的土地被犹太复国主义政权侵占，70%的巴勒斯坦人成为难民，流落异国他乡，难民总数达到了520万人，其中有400万人在联合国近东巴勒斯坦难民救济组织登记注册。该组织只能给巴勒斯坦难民提供最基本的生活保障，而且救济和服务质量每年下降，致使难民生活每况愈下。被犹太复国主义政权侵占和没收这些难民的土地与房屋已达到了18700平方公里。一开始，犹太复国主义政权把从巴勒斯坦人手中没收的土地和房屋租给犹太人，现在直接出售给当地犹太人和在意大利定居拥有以色列政权籍的犹太人。但犹太复国主义政权拒绝出售给拥有以色列政权籍的巴勒斯坦人。

古都斯日是捍卫正义和人权的日子。任何有良知和维护人权的人都会拥护世界古都斯日。因为，不仅穆斯林在古都斯日声援巴勒斯坦人民，凡是维护人权，阅读过巴勒斯坦悲惨命运和历史的人都会在这一日声援他们。

以色列政权在美国和西方的支持下，无视国际法和联合国决议，肆无忌惮地侵略巴勒斯坦领土，屠杀巴勒斯坦人民。在过去的40年里，联合国安理会针对巴勒斯坦问题通过了40项谴责以色列政权罪行的决议，但均遭到美国的否决。所以，有人还会相信美国是人权卫士吗？

今天，世界各地，甚至在西方国家的首都和中心城市都在举行世界古都斯日，这一点充分说明，世界舆论对以色列政权反人性的本质和受压迫的巴勒斯坦人民的生活状况有了进一步的了解。世人渐渐摆脱了西方和犹太复国主义抱有政治目的、夹杂种族歧视和偏见的宣传阴影，对发生在巴勒斯坦的事件有了更深的认识。如今以色列政权正遭受60年来最沉重的国际舆论压力。人们觉醒了，要求自由和平等，以及维护人权的呼声响彻在世界的每一个角落。

在过去，犹太复国主义在西方拥有强大的影响力，一些西方国家的外交政策受犹太复国主义左右，甚至美国政要为了讨好犹太复国主义，不惜牺牲本国的民族利益。但今天，美国和西方人民觉醒了，终于看清了犹太复国主义可耻的罪恶嘴脸。

在中东地区，伊斯兰觉醒浪潮已打破犹太国主义及其支持者的美梦，本地区西方的傀儡政权一个接着一个倒下去了，美国和西方对中东地区的势力渗透逐渐减弱。中东人民觉醒了，认清了事实的真相，对以色列及其支持者美国的愤怒比以往任何时候更加强烈。凡支持犹太复国主义政权的国家都是帮凶，都将遭到本地区人民和世界人民的唾弃。

在过去的三十年里，伊朗伊斯兰共和国的口号始终是维护受压迫人民的正义斗争，但伊朗从未采用任何暴力手段，因为，伊斯兰教是和平、公正、友爱的宗教。

伊朗维护受压迫人民权利的政策是公正的、明朗的，不含有任何歧视的因素。巴勒斯坦人，无论是穆斯林，还是基督教徒，或者是犹太教徒，应和睦共处，齐心协力地抵抗侵略者，结束犹太复国主义政权的侵略行径，恢复巴勒斯坦人民应有的权利，让400万巴勒斯坦难民返回家园。

除了生存权、选举权、平等权外，人权有何意义呢？

因此，古都斯日是人权日，在这一日，要让那些对人权设立双重标准的国家在世人面前显露其罪恶的面目，他们以人权的名义发动了伊拉克战争、阿富汗战争、利比亚战争，如今又在以维护人权为借口在叙利亚制造流血冲突。然而，那些自称人权卫士的国家对每天发生在巴勒斯坦被占领土践踏人权的罪恶行径却置若罔闻。

古都斯日是人性觉醒、尊重国际法的日子，是世界人民团结一致共同消灭压迫者、侵略者、屠杀者的日子。