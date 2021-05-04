2021年5月4日 下午2:52
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伊朗外交部长高级顾问哈吉会见瑞典也门特别代表萨纳比

伊朗外交部长高级顾问哈吉会见瑞典也门特别代表萨纳比

伊通社（IRNA）德黑兰05月04电 伊朗外交部长高级顾问哈吉会见瑞典也门特别代表萨纳比。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部长高级顾问阿里·阿格哈·哈吉（Ali Asghar Haji）以线上方式会见瑞典也门特别代表彼得·萨纳比（Peter Samnabi）。

会谈间双方就也门最近趋势以及该国和平进展交换了意见。

瑞典也门特别代表彼得·萨纳比最近对也门进行访问的政治效果以及伊朗外长扎里夫对地区国家的正式访问是这次会谈的其他谈判议题。

与此同时，双方强调伊瑞就也门问题保持政治磋商。

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