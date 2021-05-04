伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部长高级顾问阿里·阿格哈·哈吉（Ali Asghar Haji）以线上方式会见瑞典也门特别代表彼得·萨纳比（Peter Samnabi）。
会谈间双方就也门最近趋势以及该国和平进展交换了意见。
瑞典也门特别代表彼得·萨纳比最近对也门进行访问的政治效果以及伊朗外长扎里夫对地区国家的正式访问是这次会谈的其他谈判议题。
与此同时，双方强调伊瑞就也门问题保持政治磋商。
伊通社（IRNA）德黑兰05月04电 伊朗外交部长高级顾问哈吉会见瑞典也门特别代表萨纳比。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部长高级顾问阿里·阿格哈·哈吉（Ali Asghar Haji）以线上方式会见瑞典也门特别代表彼得·萨纳比（Peter Samnabi）。
会谈间双方就也门最近趋势以及该国和平进展交换了意见。
瑞典也门特别代表彼得·萨纳比最近对也门进行访问的政治效果以及伊朗外长扎里夫对地区国家的正式访问是这次会谈的其他谈判议题。
与此同时，双方强调伊瑞就也门问题保持政治磋商。
伊通社（IRNA）德黑兰04月04电 他就约旦最近趋势说，伊朗伊斯兰共和国反对地区国家的任何种类的国内不稳定性或国外的干涉。
伊通社（IRNA）德黑兰03月02电 伊朗外交部长扎里夫与联合国秘书长古特雷斯当天通电话，讨论也门局势等问题.
伊通社（IRNA）德黑兰02月08电 伊朗外交部发言人说，美国调整也门政策有助“纠正以往错误”，但无法化解危机。
伊通社（IRNA）德黑兰02月08电 联合国也门问题特使马丁·格里菲思7日抵达伊朗首都德黑兰对该国进行首次访问，将就化解也门危机与伊朗官员会谈。
伊通社（IRNA）德黑兰01月13电 针对美国将也门胡塞组织列为“恐怖主义势力”，伊朗对美方有关声明予以谴责。
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