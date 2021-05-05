鲁哈尼：犹太复国主义反伊两大阴谋诡计必将失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统哈桑·鲁哈尼 (Hasan Rohani)今天在内阁会议表示，今天在维也纳进行的会谈是伊朗伟大人民反抗不公平制裁的结果；在我作为伊朗政府的负责人的看来，制裁已经彻底失败了，如果我们团结起来制裁即将全面地解除。

他说，美国和伊核协议对方国家除了返回国际法律和安理会2231号决议没有其他出路；今天全世界就这个问题都是有统一的声音：各方履行在伊核协议框架的义务。无疑的是这就是伊朗获得伟大胜利。

伊朗总统同时强调国内各方的团结重要性并说，希望在斋月结束后能在国内各种政治派看到一个完全像兄弟那样关系密切的关系。

伊朗外交部最近发布消息称，在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判，将于5月7日继续进行。

伊朗外交部称，“已决定，1日会议结束后，代表团将返回各自国家，谈判将于7日继续进行”。

为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方4月初开始在维也纳举行会议。

4月27日，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳就美国解除对伊制裁，及伊朗恢复履约等问题举行第三轮会谈。

伊朗副外长阿拉格希5月1日在接受媒体采访时说，伊朗核问题全面协议相关方当天在奥地利首都维也纳举行新一轮会谈，各方围绕美伊恢复履约问题进一步明确了有关共识和分歧。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。