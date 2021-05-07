伊朗外交部：美国对伊核协议有两个选择

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部表示，尽管进展缓慢且存在悬而未决的分歧，但关于伊核问题的维也纳谈判仍取得了进展。而美国新闻网站援引欧洲外交消息来源称，美伊在限制伊核计划的必要措施方面存在巨大分歧，阻碍了谈判进程。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 在接受美国全国广播公司采访时说，维也纳会谈的气氛是建设性的，但他呼吁美国“意识到这些会谈不是新一轮的讨价还价。”

他表示，“讨价还价在2015年7月(达成伊核协议的日期)已经结束。我们在维也纳是为了决定美国如何恢复对伊核协议的全面遵守。”

伊核协议缔约方于5月1日在奥地利首都维也纳结束了外交部长助理级别的会议，各方同意在7日举行一次新会议，俄罗斯和伊朗对谈判将朝着正确的方向感到乐观。

欧盟外交政策专员约瑟夫·博雷尔说，恢复与伊朗核协议的维也纳谈判很艰难，但正在向前推进。

此前伊朗方面表示，在维也纳与美国就恢复伊核协议进行的间接谈判，已经达成了两项草案。

伊朗表示，如果美国准备以实际行动取消所有制裁，一个月前可能已经达成谅解。

伊朗指出，维也纳会谈的谅解建立在接受解除制裁的基础上。