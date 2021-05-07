伊朗最高领袖今日将就国际耶路撒冷日发表直播电视讲话

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）将07日就国际耶路撒冷日发表电视讲话。

每年在斋月的最后周五这天到来，包括在内伊朗民众的伊斯兰世界除了按时做聚礼之外，还有个在街上游行活动来响应号召支持世界和平；这天就是“世界古都斯日——耶路撒冷日”。

伊朗已故伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼把每年的斋月最后一个主麻日命名为世界古都斯日，古都斯日的命名已过去三十年了，世界穆斯林每年斋月的最后一个主麻日都要举行古都斯日活动，所以，古都斯日的重要性越来越被人们认识。

伊朗伊斯兰革命胜利以来，伊朗伊斯兰共和国的口号始终是维护受压迫人民的正义斗争，但伊朗从未采用任何暴力手段，因为，伊斯兰教是和平、公正、友爱的宗教。

伊朗维护受压迫人民权利的政策是公正的、明朗的，不含有任何歧视的因素。巴勒斯坦人，无论是穆斯林，还是基督教徒，或者是犹太教徒，应和睦共处，齐心协力地抵抗侵略者，结束犹太复国主义政权的侵略行径，恢复巴勒斯坦人民应有的权利，让400万巴勒斯坦难民返回家园。

除了生存权、选举权、平等权外，人权有何意义呢？

因此，古都斯日是人权日，在这一日，要让那些对人权设立双重标准的国家在世人面前显露其罪恶的面目，他们以人权的名义发动了伊拉克战争、阿富汗战争、利比亚战争，如今又在以维护人权为借口在叙利亚制造流血冲突。然而，那些自称人权卫士的国家对每天发生在巴勒斯坦被占领土践踏人权的罪恶行径却置若罔闻。

古都斯日是人性觉醒、尊重国际法的日子，是世界人民团结一致共同消灭压迫者、侵略者、屠杀者的日子。