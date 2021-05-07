伊朗驻华大使馆举办了国际耶路撒冷日网络视频活动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德，公使费克里，文化参赞瓦法伊，中国中东问题专家吴富贵，北京穆斯林自由撰稿人陈正敏，北京牛街哈吉谢景懿以及北京御景天投资有限公司董事长郑乃旭出席会议并发表演讲。演讲词将会陆续在微信公众号（伊朗文化），微博（伊朗文化处）以及网站（www.beijing.icro.ir）发布，感兴趣朋友可以登录阅读。

与会嘉宾在祝愿穆斯林大众斋月顺利的同时对巴勒斯坦民众长期遭受犹太复国主义的压迫提出抗议和指责，维护正义，支持巴勒斯坦人民为民族合法权益坚持斗争，希望巴勒斯坦能早日实现和平。

以下是伊朗驻华大使卡莎瓦尔兹扎德的发言：

亲爱的穆斯林同胞们：

尊敬的各位老师、女士们、先生们：首先，我要向尊敬的穆斯林兄弟姐妹们致以亲切的问候，其次，在斋月的最后几天能够通过网络见到你们，我非常高兴！

斋月是奔赴真主的宴席、成为真主虔诚仆人的月份。对于穆斯林来说，斋月是最重要的月份，在很多经文和圣训中也阐述了斋月的重要性。斋月是一年中最重要的月份，而巴勒斯坦是伊斯兰世界最重要的问题。使巴勒斯坦成为伊斯兰世界最重要问题的因素主要有三个：第一，巴勒斯坦国土的神圣性及其在伊斯兰信众中的地位；第二，犹太复国主义敌人的本质、宗教和历史主张及其发展与侵略野心（试图侵占巴勒斯坦土地和伊斯兰圣地）；第三，西方犹太复国主义联盟的性质，即：企图分裂和削弱伊斯兰各民族之间的力量，使伊斯兰国家仍然依附于世界大国。

所有人都知道巴勒斯坦问题并不仅仅是巴勒斯坦人民的问题，这个问题已经超出了巴勒斯坦本国领土的范围之外，因为犹太复国主义政权是在巴勒斯坦领土上建立起来的，他们想把该地区作为实施西方犹太复国主义计划的前沿阵地。

为了捍卫巴勒斯坦被压迫人民的权利，并动员伊斯兰国家支持巴勒斯坦人民的起义和斗争，伊玛目霍梅尼（愿主赐福之）将斋月的最后一个星期五宣布为世界古都斯日，因为伊斯兰世界想借助吉祥斋月的浓厚精神氛围来呼吁人们关注伊斯兰世界最重大的问题，即解放巴勒斯坦和穆斯林的第一朝向问题。因此，伊朗以及其他伊斯兰和非伊斯兰国家将斋月的最后一个星期五命名为“世界古都斯日”，其目的是想通过这种方式来关注伊斯兰世界中的根本问题。

我们感到高兴的是，中国政府从未以其立场忽视巴勒斯坦人民的权利，强调必须实现巴勒斯坦人民的权利，并反对美国使馆迁往耶路撒冷。

目前，伊朗伊斯兰共和国反对犹太复国主义政权侵犯巴勒斯坦人的权利、残害巴勒斯坦无辜百姓以及侵占他们的土地的行为，反对以色列政权对巴勒斯坦人民和邻国的武装袭击。犹太复国主义政权的杀戮行为遭到了国际社会的一致反对和批评，只有少数几个国家支持这一伪政权的政策，其中包括特朗普政府。

伊朗伊斯兰共和国关于巴勒斯坦问题的态度非常明确，并且是基于国际法的。我们认为，国家的命运应该由自己而不是别人。关于巴勒斯坦问题，和平的全民投票不是解决这一危机的最佳方法。为了解决巴勒斯坦危机，伊朗伊斯兰共和国提出了一项名为《在巴勒斯坦举行全民公决》的民主公正计划，该计划也已在联合国秘书处登记。根据伊朗伊斯兰共和国的观点，巴勒斯坦难民返回其家园并在该国原住居民中举行全民公决以确定有关政治制度的命运和类型，是解决这一冲突的最有效方法。根据该计划，具有巴勒斯坦血统的穆斯林、犹太人和基督徒将能够选择自我支配并自由和平等地享有其权利的法律制度的类型。

伊朗伊斯兰共和国的计划是根据所有政府和国家都能接受的民主原则和国际法制定和提出的，此计划是以前失败计划的很好替代方案。

该计划的主要规定有4条：

• 行使巴勒斯坦难民返回其历史故土的权利；

•在包括所有宗教在内的巴勒斯坦人民中举行全民公决，以确定其命运以及政治制度的类型；

• 形成大多数巴勒斯坦人民期望的政治制度；

•通过大多数公民选举产生的政治制度决定非土著巴勒斯坦人的地位。

近年来，自称是该地区唯一的真正民主的以色列政权加剧了对巴勒斯坦人的疯狂行动，其中包括大规模惩罚，这是巴勒斯坦人反对“命运决定原则”的最重要因素。在巴勒斯坦被占领的地区采取的措施，诸如强行驱逐巴勒斯坦人并在在巴勒斯坦富饶地区定居犹太复国主义者等已成为司空见惯。

以色列相继犯下包括侵犯儿童权利在内的暴力、持久和系统地侵犯人权的罪行。以色列无缘无故地任意拘留和监禁了数十万巴勒斯坦人，自1967年以来，约有100万巴勒斯坦人有被拘留的经历。

目前，有5000多名巴勒斯坦人被关押在以色列监狱中，其中包括183名儿童和43名妇女，以及700多患有不治之症的病人。这些囚犯被剥夺了享受适当医疗设施的权利，而且有感染新冠病毒的危险。关押在以色列监狱中的巴勒斯坦囚犯在疫情期间未获得释放，违反了《第四次日内瓦囚犯权利公约》中所规定的在传染病发生时应该遵守的人权法和国际法。

犹太复国主义政权企图通过利用地区的发展以及政治和宣传气氛来对伊朗伊斯兰共和国、黎巴嫩真主党合法组织以及加沙地带巴勒斯坦人民抵抗运动进行虚假的指控。最近几天，犹太复国主义政权通过利用新冠疫情和占领国，试图将西岸的30％置于其控制之下，并将其并入它被占领土的范围。

犹太复国主义政权对加沙地带进行了严重的经济封锁（长达13年），破坏了该地区人民的安宁生活，加沙地带的人民正处于水深火热的恶劣处境。犹太复国主义者对加沙的封锁增加了包括患者和儿童在内的人员伤亡数量以及贫困人员和失业人数的上涨，特别是巴勒斯坦青年的失业人数。

犹太复国主义政权不是任何不扩散条约的成员，所以它生产了许多大规模的毁灭性武器，并屡屡袭击该地区的一些国家，侵犯了这些国家土地和领空的完整性。犹太复国主义政权占领了巴勒斯坦的土地，杀死了无数无辜的巴勒斯坦人民，让很多巴勒斯坦人民流离失所。这一切一再证明犹太复国主义政权违反了所有国际规范和法律。然而令人遗憾的是，国际社会对此并没有提出质疑或惩罚犹太复国主义政权。

美国支持犹太复国主义篡夺政权。

美国单方面采取有利于以色列的行动，使得巴勒斯坦人民以及世界上大多数政府和国家对美国在执行其所谓的和平计划中的善意表示怀疑。美国对以色列的全力支持导致占领耶路撒冷的犹太复国主义政权日益狂妄自大，目前，该政权正企图正式占领1967年被占领领土上的部分巴勒斯坦领土。

在美国总统大选期间，特朗普做出了实现巴勒斯坦事业的一些诺言，但赢得大选后他却兑现了对犹太复国主义政权有利的诺言。两年来，华盛顿针对巴勒斯坦人做出了47项支持犹太复国主义政权的决定；除了每年提供38亿美元的免费军事援助给犹太复国主义政权之外，美国还采取了一系列诸如承认耶路撒冷为以色列首都、将美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷、关闭在华盛顿特区的萨法办事处、中止向联合国难民救济及工程局提供资金、删除巴勒斯坦难民的档案，并承认以色列占领的戈兰高地等措施。特朗普的最后一场演出是2020年1月28日全面宣布其和平计划《世纪协议》（亦名《中东和平新计划》），这项单方面计划有利于犹太复国主义政权实现其永远结束巴勒斯坦事业的目的。在美国的默许下以色列以单方面执行该计划为借口，强烈寻求兼并西岸和约旦河的部分地区，以扩大其对这些地区的主权。

在这个尊贵斋月的最后几天，我们希望伊斯兰各民族团结起来共同抵抗贪得无厌的以色列和美国，同时希望看到穆斯林第一朝向的解放和巴勒斯坦人民重获自由。