伊核协议谈判在即 伊团长：将以国家利益优先

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊核协议维也纳会谈代表团团长、副外长赛义德·阿巴斯·阿拉棋 (Seyed Abbas Araghchi) 在接受媒体采访时表示，我们希望谈判能在最短的时间达成协议但是同时应该强调的是在谈判中我们最优先的问题就是伊朗国家的利益。

他说，明天伊核协议的第四轮谈判将举行，而伊方将按照原来的几轮立场继续积极的参加本次对话。

阿拉格齐说，在经过了三轮磋商后，伊核协议相关方已经就解除对伊朗能源领域的制裁达成共识，除此之外，还有一些针对个人和机构的制裁，这份名单很长，关于这方面的谈判正在进行当中。

他表示，谈判正在稳步推进，但仍然比较缓慢，因为在某些方面已经进入到案文起草阶段，这需要严格的精确表述，目前仍存在一些细节上的分歧需要进一步讨论。因而无法预测何时、通过怎样的方式来达成最终的协议，但可以肯定的是，最终结果一定会与伊朗的立场相符。

同时他强调，伊朗不能接受消耗性的冗长的谈判，如果其他方面开始浪费时间、缺乏认真态度或者希望在谈判中增加其他问题，伊朗将退出谈判。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh)6日在接受美国全国广播公司采访时说，维也纳会谈的气氛是建设性的，但他呼吁美国“意识到这些会谈不是新一轮的讨价还价。”

他表示，“讨价还价在2015年7月(达成伊核协议的日期)已经结束。我们在维也纳是为了决定美国如何恢复对伊核协议的全面遵守。”

伊核协议缔约方于5月1日在奥地利首都维也纳结束了外交部长助理级别的会议，各方同意在7日举行一次新会议，俄罗斯和伊朗对谈判将朝着正确的方向感到乐观。

欧盟外交政策专员约瑟夫·博雷尔说，恢复与伊朗核协议的维也纳谈判很艰难，但正在向前推进。

此前伊朗方面表示，在维也纳与美国就恢复伊核协议进行的间接谈判，已经达成了两项草案。

伊朗表示，如果美国准备以实际行动取消所有制裁，一个月前可能已经达成谅解。

伊朗指出，维也纳会谈的谅解建立在接受解除制裁的基础上。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。